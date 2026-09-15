Liên hợp quốc kêu gọi 'hành động khẩn cấp' để kiềm chế AI

(VTC News) -

Trong thư gửi tới các quốc gia và nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), quan chức cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo thế giới đang “đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi không thể đảo ngược, không chỉ tác động đến chúng ta mà còn tới thế hệ tương lai”.

“Cuộc đua hiện tại hướng tới hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ hơn là bước ngoặt tiến tới những rủi ro sinh tồn lớn hơn đối với mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong thế giới ngày nay, chúng ta hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào một số ít các công ty quyền lực trong việc đưa ra những lựa chọn đúng đắn về phát triển AI cho toàn nhân loại”, ông Turk cho hay.

Quan chức cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk. (Ảnh: Getty)

Ông Turk tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi các quốc gia và công ty khẩn trương hành động thông qua diễn đàn đa phương để vạch ra lộ trình hành động nhằm quản lý mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến, hiện đại, dựa trên luật nhân quyền quốc tế”.

Ông Turk gửi bức thư trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có nên làm chậm lại sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hay không.

Trong tháng 9, làn sóng phản đối dữ dội nổ ra sau khi một nhà nghiên cứu công khai từ chức khỏi công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, vì lo ngại công nghệ này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Trong khi một nhân viên khác đang làm việc tại Anthropic công khai tuyên bố: “Chúng tôi thực sự tin trí tuệ nhân tạo có thể tiêu diệt toàn bộ loài người”. Và người này nhận định khả năng đó sẽ lớn hơn “10% trong thập kỷ tới”.

Giữa những lời chỉ trích gay gắt, CEO của Anthropic Dario Amodei kêu gọi công ty AI “đi tiên phong” - hay nói cách khác là phối hợp làm chậm lại quá trình phát triển công nghệ này. CEO của xAI Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman công khai ủng hộ ông Amodei.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đồng minh then chốt phản đối việc làm chậm lại sự phát triển của công nghệ này. Ông Trump cho rằng những cảnh báo của giới công nghệ đang “thổi phồng” mối đe dọa từ AI.