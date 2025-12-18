Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 18/12: Chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12 có 34 môn thể thao. Đoàn Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 21 môn. Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết.

Môn vật với 4 vận động viên - trong đó có 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh - hứa hẹn mang về loạt huy chương vàng cho đoàn Việt Nam.

Bắt đầu ngày 18/12 - ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33, đoàn Việt Nam có 64 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 94 huy chương đồng. Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau Thái Lan và Indonesia.

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan là sự kiện được mong chờ nhất.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12

Bóng đá

19h30: Chung kết bóng đá nam - U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.

Futsal

16h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Indonesia.

19h: Việt Nam vs Thái Lan (nam).

Bắn cung

9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 3 dây - Việt Nam vs Thái Lan.

10h30: Tranh HCĐ Đồng đội nam cung 3 dây - Việt Nam vs Indonesia.

13h20: Chung kết Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây - Việt Nam vs Thái Lan.

Bóng rổ

9h: Việt Nam vs Singapore (nữ).

Đấu kiếm

10h: Vòng loại

- Đồng đội nam kiếm liễu: Việt Nam vs Philippines.

- Đồng đội nữ kiếm 3 cạnh.

- Đồng đội nữ kiếm chém: Việt Nam vs Indonesia.

11h45: Bán kết.

13h45: Chung kết.

Cầu mây

12h: Bán kết đội 4 nữ - Việt Nam vs Indonesia.

13h: Bán kết đội 4 nam - Việt Nam vs Thái Lan.

16h: Chung kết đội 4 nữ.

17h: Chung kết đội 4 nam.

Bóng chuyền

15h: Bán kết nam - Việt Nam vs Indonesia.

Bóng bàn

10h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Malaysia. 10h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Philippines.

12h: Đơn nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.

14h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Myanmar.

14h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Myanmar.

16h: Đơn nữ - Nguyễn Thị Nga vs Malaysia, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Myanmar.

19h: Tứ kết đơn nam, đơn nữ.

Vật

10h: Vòng loại

- Nữ vật tự do 50 kg: Đỗ Ngọc Linh.

- Nữ vật tự do 53 kg: Nguyễn Thị Mỹ Linh.

- Nữ vật tự do 57 kg: Nguyễn Thị Mỹ Trang.

- Nữ vật tự do 62 kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

15h: Chung kết.

Nhảy cầu

14h: Chung kết Nam cầu mềm 3m - Đinh Anh Tuấn.

Bơi mặt nước mở

10h: Chung kết

- Nam 10km: Mai Tràn Anh Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng.

- Nữ 10km: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân.

Đua thuyền truyền thống

10h30: Chung kết thuyền 10 nữ 200m lượt 1.

11h30: Chung kết thuyền 10 nữ 200m lượt 2.

14h: Chung kết thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 20m lượt 1.

15h: Chung kết thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 200m lượt 2.

Cờ vua

9h: Vòng loại

- Đồng đội nam cờ nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy.

- Đồng đội nữ cờ nhanh: Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thuỳ Dương.

Thể thao điện tử

10h: Đồng đội nam Arena of Valor.

Thể dục nhịp điệu

14h: Vòng loại Đôi nam nữ - Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh.

15h: Vòng loại nhóm - Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo.

Đua thuyền buồm

10h: Chung kết Keelboat SSL47.

Bắn súng

9h45: Vòng loại Nam 25m súng ngắn nhanh - Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy.

Bắn đĩa bay

9h: Đồng đội nữ Compak shooting - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang, Nguyễn Minh Quang.

Trượt băng tốc độ

10h: Bán kết

- Nam 1.500m: Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Bình Minh.

- Nữ 500m: Trần Ngọc Uyên Nhi.

- Nam 500m: Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Phi Long.

Triathlon (3 môn phối hợp)

6h30: Chung kết Tiếp sức nữ duathlon - Lê Thị Yến Như, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Bích Vân.

8h15: Chung kết Tiếp sức nam Duathlon - Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản.

10h30: Chung kết Tiếp sức hỗn hợp Duathlon - Lê Thị Bích, Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Tiến Sản.

Bóng chuyền bãi biển

9h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Indonesia.

13h: Bán kết nam - Việt Nam vs Thái Lan.