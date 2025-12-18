Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 18/12: Chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12 có 34 môn thể thao. Đoàn Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 21 môn. Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết.
Môn vật với 4 vận động viên - trong đó có 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh - hứa hẹn mang về loạt huy chương vàng cho đoàn Việt Nam.
Bắt đầu ngày 18/12 - ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33, đoàn Việt Nam có 64 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 94 huy chương đồng. Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau Thái Lan và Indonesia.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12
Bóng đá
19h30: Chung kết bóng đá nam - U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.
Futsal
16h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Indonesia.
19h: Việt Nam vs Thái Lan (nam).
Bắn cung
9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 3 dây - Việt Nam vs Thái Lan.
10h30: Tranh HCĐ Đồng đội nam cung 3 dây - Việt Nam vs Indonesia.
13h20: Chung kết Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây - Việt Nam vs Thái Lan.
Bóng rổ
9h: Việt Nam vs Singapore (nữ).
Đấu kiếm
10h: Vòng loại
- Đồng đội nam kiếm liễu: Việt Nam vs Philippines.
- Đồng đội nữ kiếm 3 cạnh.
- Đồng đội nữ kiếm chém: Việt Nam vs Indonesia.
11h45: Bán kết.
13h45: Chung kết.
Cầu mây
12h: Bán kết đội 4 nữ - Việt Nam vs Indonesia.
13h: Bán kết đội 4 nam - Việt Nam vs Thái Lan.
16h: Chung kết đội 4 nữ.
17h: Chung kết đội 4 nam.
Bóng chuyền
15h: Bán kết nam - Việt Nam vs Indonesia.
Bóng bàn
10h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Malaysia. 10h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Philippines.
12h: Đơn nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.
14h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Myanmar.
14h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Myanmar.
16h: Đơn nữ - Nguyễn Thị Nga vs Malaysia, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Myanmar.
19h: Tứ kết đơn nam, đơn nữ.
Vật
10h: Vòng loại
- Nữ vật tự do 50 kg: Đỗ Ngọc Linh.
- Nữ vật tự do 53 kg: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
- Nữ vật tự do 57 kg: Nguyễn Thị Mỹ Trang.
- Nữ vật tự do 62 kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
15h: Chung kết.
Nhảy cầu
14h: Chung kết Nam cầu mềm 3m - Đinh Anh Tuấn.
Bơi mặt nước mở
10h: Chung kết
- Nam 10km: Mai Tràn Anh Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng.
- Nữ 10km: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân.
Đua thuyền truyền thống
10h30: Chung kết thuyền 10 nữ 200m lượt 1.
11h30: Chung kết thuyền 10 nữ 200m lượt 2.
14h: Chung kết thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 20m lượt 1.
15h: Chung kết thuyền 20 hỗn hợp nam nữ 200m lượt 2.
Cờ vua
9h: Vòng loại
- Đồng đội nam cờ nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy.
- Đồng đội nữ cờ nhanh: Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thuỳ Dương.
Thể thao điện tử
10h: Đồng đội nam Arena of Valor.
Thể dục nhịp điệu
14h: Vòng loại Đôi nam nữ - Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh.
15h: Vòng loại nhóm - Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo.
Đua thuyền buồm
10h: Chung kết Keelboat SSL47.
Bắn súng
9h45: Vòng loại Nam 25m súng ngắn nhanh - Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy.
Bắn đĩa bay
9h: Đồng đội nữ Compak shooting - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang, Nguyễn Minh Quang.
Trượt băng tốc độ
10h: Bán kết
- Nam 1.500m: Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Bình Minh.
- Nữ 500m: Trần Ngọc Uyên Nhi.
- Nam 500m: Nguyễn Phúc Gia Hưng, Nguyễn Phi Long.
Triathlon (3 môn phối hợp)
6h30: Chung kết Tiếp sức nữ duathlon - Lê Thị Yến Như, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Bích Vân.
8h15: Chung kết Tiếp sức nam Duathlon - Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản.
10h30: Chung kết Tiếp sức hỗn hợp Duathlon - Lê Thị Bích, Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Tiến Sản.
Bóng chuyền bãi biển
9h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Indonesia.
13h: Bán kết nam - Việt Nam vs Thái Lan.
