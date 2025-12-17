Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chờ HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Người hâm mộ chờ đợi huấn luyện viên Kim Sang-sik lặp lại thành tích cách đây gần một năm khi giành chức vô địch AFF Cup ngay trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Nếu làm được điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lập kỷ lục vô địch 3 giải Đông Nam Á trong vòng chưa đầy một năm.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12.

Trận chung kết bóng đá nam được xem là một trong những nội dung quyết định thứ hạng toàn đoàn tại SEA Games 33. Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hiện đang được cập nhật liên tục trước giờ bóng lăn, khi cuộc đua giữa các đoàn thể thao bước vào giai đoạn then chốt.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Hành trình đi đến trận tranh huy chương vàng bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam là sự chuyển biến tích cực. Trải qua 3 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi cũng như sự chững chạc về tâm lý thi đấu.

Khi huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn được bộ khung đội hình tối ưu, hình ảnh bế tắc ở trận gặp U22 Lào không lặp lại. U22 Việt Nam thắng thuyết phục U22 Malaysia bằng màn trình diễn "cửa trên".

U22 Việt Nam có phong độ cao trước trận đấu với U22 Thái Lan. (Ảnh: Thế Sơn)

Đến trận đấu với U22 Philippines, dù gặp khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy bản lĩnh và sự kiên trì, ổn định đến phút cuối. Mặt tích cực lớn nhất của U22 Việt Nam là khả năng kiểm soát trận đấu, kể cả khi không áp đảo đối thủ.

Nguyễn Đình Bắc là nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam trong cả 3 trận đấu, được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi là "ngôi sao của đội". Dù vậy, U22 Việt Nam không chỉ có Đình Bắc là ngòi nổ nguy hiểm. Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang cũng chơi rất hay ở trận thắng U22 Philippines. Trước U22 Malaysia, Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường và Phạm Minh Phúc cũng không kém cạnh.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đối mặt với sự nghi ngờ từ chính cổ động viên nhà. Chơi hơn người phần lớn thời gian của trận bán kết, đội bóng xứ chùa vàng rất chật vật mới giữ được chiến thắng trước U22 Malaysia sau khi ghi bàn từ quả đá phạt.

Dù vậy, đội chủ nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả vẫn có những lợi thế đáng gờm. Yodsakorn Burapha là nhân tố mà hàng phòng ngự U22 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

U22 Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên thắng Thái Lan ở sân khách.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games

Tính từ SEA Games 21 năm 2001, các đội tuyển bóng đá nam (U22, U23) của Việt Nam gặp Thái Lan tổng cộng 9 lần. Trong đó, U22 Việt Nam chỉ thắng được một trận. Chiến thắng duy nhất này đến ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng giúp U22 Việt Nam (ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng) bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Trong 8 lần đối đầu còn lại, 2 đội hòa nhau 4 trận. U22 Việt Nam thất bại 4 lần, trong đó có 1 trận thua vì bàn thắng vàng trong hiệp phụ ở SEA Games năm 2003. Tính riêng các trận chung kết SEA Games, U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan 3 lần (2003, 2005, 2022). Đội bóng xứ chùa vàng nhỉnh hơn với 2 chiến thắng.

Tuy nhiên, tính từ năm 2018 đến nay, các đội tuyển U22 và U23 của bóng đá Việt Nam không thua trước Thái Lan ở mọi giải đấu chính thức. Đây cũng là giai đoạn U22 Việt Nam giành 2 huy chương vàng SEA Games, trong khi bóng đá Thái Lan chưa vô địch kể từ sau kỳ đại hội năm 2017.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 1-0 U22 Thái Lan.