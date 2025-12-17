Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 17/12: 10 võ sĩ Việt Nam săn HCV, chỉ lo trọng tài

10 võ sĩ Việt Nam tranh huy chương vàng các môn muay Thái và pencak silat.

Đoàn Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu thứ 8 bằng tấm huy chương vàng của Hồ Thị Duy (19 tuổi) ở môn đua thuyền (rowing), nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ.

Đoàn Việt Nam tranh HCV môn nào?

Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào các võ sĩ. Có 10 vận động viên Việt Nam thi đấu chung kết muay Thái - đều gặp chủ nhà Thái Lan. Ở môn pencak silat, đội tuyển Việt Nam có 4 võ sĩ thi đấu các trận tranh huy chương vàng. Ngoài ra, đội tuyển vật Việt Nam bắt đầu tranh tài ở 4 nội dung vật cổ điển.

Ở môn bóng ném, đội tuyển nam và nữ của Việt Nam gặp Thái Lan trong 2 trận chung kết. Đây cũng là 2 quốc gia mạnh nhất trong khu vực, thuộc nhóm hàng đầu châu Á ở môn bóng ném.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở chung kết SEA Games 33.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội nối dài kỷ lục vô địch SEA Games đến lần thứ 5 liên tiếp. Thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Philippines lúc 19h30.

Các môn bắn cung, đua thuyền, đấu kiếm có thể mang về huy chương vàng.