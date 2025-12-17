  • Zalo

Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 17/12: 10 võ sĩ Việt Nam săn HCV, chỉ lo trọng tài

Cập nhật trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 17/12: Đầy đủ kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam, danh sách VĐV giành huy chương vàng, bảng xếp hạng SEA Games mới nhất.

    Đoàn Việt Nam có 49 huy chương vàng.

    10 võ sĩ Việt Nam tranh huy chương vàng các môn muay Thái và pencak silat.

    19h30 hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam đấu Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33.

  • Huy chương vàng rowing

    Đoàn Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu thứ 8 bằng tấm huy chương vàng của Hồ Thị Duy (19 tuổi) ở môn đua thuyền (rowing), nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ.

  • Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

    XHĐoàn TTHCVHCBHCĐTổng
    1Thái Lan16010066326
    2Indonesia627272206
    3Việt Nam485579182
    4Singapore373548120
    5Malaysia303190151
    6Philippines294594168
    7Myanmar3192446
    8Lào271726
    9Brunei1348
    10Timor Leste0033

  • Đoàn Việt Nam tranh HCV môn nào?

    Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào các võ sĩ. Có 10 vận động viên Việt Nam thi đấu chung kết muay Thái - đều gặp chủ nhà Thái Lan. Ở môn pencak silat, đội tuyển Việt Nam có 4 võ sĩ thi đấu các trận tranh huy chương vàng. Ngoài ra, đội tuyển vật Việt Nam bắt đầu tranh tài ở 4 nội dung vật cổ điển.

    Ở môn bóng ném, đội tuyển nam và nữ của Việt Nam gặp Thái Lan trong 2 trận chung kết. Đây cũng là 2 quốc gia mạnh nhất trong khu vực, thuộc nhóm hàng đầu châu Á ở môn bóng ném.

    Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở chung kết SEA Games 33.

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội nối dài kỷ lục vô địch SEA Games đến lần thứ 5 liên tiếp. Thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Philippines lúc 19h30.

    Các môn bắn cung, đua thuyền, đấu kiếm có thể mang về huy chương vàng.

  • Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12

    Bắn cung

    9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt vs Thái Lan.

    11h: Chung kết Đồng đội nam cung 1 dây - Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy vs Indonesia.

    13h: Tranh HCĐ Đôi nam nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức.

    13h40: Tranh HCĐ Cá nhân nữ cung 1 dây - Lộc Thị Đào vs Singapore.

    14h: Chung kết Cá nhân nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp vs Indonesia.

    14h20: Tranh HCĐ Cá nhân nam cung 1 dây - Nguyễn Minh Đức vs Malaysia.

    Các cung thủ Việt Nam thi đấu nhiều nội dung chung kết.

    Boxing

    14h: Bán kết

    - Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Myanmar.

    - Nam 51 kg: Nguyễn Minh Cường vs Indonesia.

    - Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Philippines.

    - Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Philippines.

    - Nam 80 kg: Nguyễn Mạnh Cường vs Philipines.

    Đua thuyền

    9h: Chung kết

    - Thuyền đơn nữ hạng nhẹ: Hồ Thị Duy

    - Thuyền đôi nam: Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng.

    - Thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú.

    - Thuyền 4 nữ: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.

    Đấu kiếm

    10h: Vòng loại

    - Nam kiếm 3 cạnh: Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến.

    - Nữ kiếm liễu: Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh.

    - Nam kiếm chém: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi.

    15h: Bán kết, chung kết.

    Bóng đá

    19h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Philippines.

    Bóng ném

    14h: Chung kết nữ - Việt Nam vs Thái Lan.

    16h: Chung kết nam - Việt Nam vs Thái Lan.

    Muay

    13h: Chung kết

    - Nam 48 kg: Dương Đức Bảo vs Thái Lan.

    - Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Thái Lan.

    - Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Phương Hậu vs Thái Lan.

    - Nam 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Thái Lan.

    - Nam 71 kg: Bàng Quang Thắng vs Thái Lan.

    - Nam 75 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Thái Lan.

    Pencak silat

    10h: Chung kết

    - Nữ 50-55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Indonesia.

    - Nam 70-75 kg: Vũ Đức Hùng vs Thái Lan.

    - Nam 75-80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Thái Lan.

    - Nam 85-90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Singapore.

    Cầu mây

    11h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Philippines.

    15h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Brunei.

    17h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Lào.

    19h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Singapore.

    Bắn súng

    9h30: Vòng loại Cá nhân, đồng đội 50m súng trường 3 tư thế - Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh.

    Cử tạ

    13h: Chung kết

    - Nữ 77 kg: Nguyễn Thị Phượng.

    - Nữ trên 77 kg: Phasiro.

    - Nam trên 94 kg: Trần Đình Thắng.

    Vật

    10h: Vòng loại

    - Cổ điển 67 kg: Bùi Mạnh Hùng.

    - Cổ điển 77 kg: Nguyễn Công Mạnh.

    - Cổ điển 87 kg: Nghiêm Đình Hiếu.

    - Cổ điển 97 kg: Nguyễn Minh Hiếu.

    13h: Chung kết.

    Các môn khác

    Đoàn Việt Nam còn có các vận động viên tranh tài ở môn nhảy cầu, bóng rổ, cờ vua, xe đạp đường trường, thể thao điện tử, đua thuyền buồm, bắn đĩa bay, bóng bàn, futsal, bóng ném. Trong đó, 2 trận chung kết nội dung nam và nữ môn bóng ném đều là những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

    Chi tiết lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12

