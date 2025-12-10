Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 10/12: Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Myanmar

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 10/12 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên - có 27 môn thể thao diễn ra. Trong đó, 32 nội dung thuộc 9 môn trao huy chương gồm bơi (6 bộ huy chương), cầu lông (2), đua thuyền (6), cờ vua (1), mã cầu (1), jujitsu (6), bi sắt (2), taekwondo (6) và bóng gỗ (2).

Đoàn thể thao Việt Nam có vận động viên tranh tài ở 17 môn thể thao. Các vận động viên có cơ hội cạnh tranh huy chương vàng là Trần Hưng Nguyên (bơi), Đào Hồng Sơn, Đặng Đình Tùng (jujitsu).

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 bắt đầu tính từ hôm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Myanmar.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 10/12

Bơi

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn

- Nam 200m bướm: Võ Thị Mỹ Tiên

- Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc, Lương Nino

- Nữ 50m ếch (nữ): Nguyễn Thúy Hiền

- Nữ 100m ngửa: Cao Văn Dũng, Trịnh Trường Vinh

Từ 18h: Chung kết các nội dung trên và Tiếp sức nữ 4x100m tự do

Bóng chày (nam)

10h: Việt Nam vs Indonesia

Bóng rổ 3x3

11h45: Philippines vs Việt Nam (nam)

12h25: Thái Lan vs Việt Nam (nữ)

15h55: Việt Nam vs Lào (nam)

17h20: Việt Nam vs Lào (nữ)

Boxing

14h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 45-48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Merlin Tomatal (Indonesia)

- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Grigorio De Jesus (Timor Leste)

- Nam 69 kg: Nguyễn Đức Ngọc vs Mark Fajardo (Philippines)

Đua thuyền kayak và canoe

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo

- Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân

- Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương

- Kayak 4 hỗn hợp 500m: Nguyễn Hoàng Duy, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị hường, Nguyễn Thanh Danh

Từ 13h: Bán kết, chung kết các nội dung

Cờ vua

8h: Chung kết đồng đội nam cờ chớp - Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo

Xe đạp địa hình

9h30: Nữ đổ đèo - Nguyễn Thị Huyền Trang

Thể dục dụng cụ

10h: Vòng loại các nội dung

- Nam sàn: Trịnh Hải Khang

- Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện

- Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong

- Nam nhảy chống: Trịnh Hải Khang

- Nam xà kép, xà đơn: Đinh Phương Thành

- Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như

- Nữ xà lệch, cầu thăng bằng: Lê Thị Thanh Phượng, Trần Đoàn Quỳnh Nam

- Nữ sàn: Trần Đoàn Quỳnh Nam

Bóng ném

13h: Việt Nam vs Philippines (nữ)

17h: Việt Nam vs Singapore (nam)

Jujitsu

Từ 9h: Vòng loại và chung kết

- Nam Fighting 62 kg: Lê Kiên vs Godwin Langbayan (Philippines), Đào Hồng Sơn vs Mathupan Naphat (Thái Lan)

- Nam Fighting 77 kg: Đặng Đình Tùng vs Slayman Phomsavath (Lào), Văn Sửu vs Tan Jedd Shi Jie (Singapore)

- Nữ Fighting 52 kg: Triệu Thị Hải Yến (chưa xác định đối thủ), Phụng Mùi Nhình vs Seah Ivy Jin Shan (Singapore)

- Nữ Fighting 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên vs Maria Elita Kerr (Philippines) và Leakkhew Suchanard (Thái Lan), Vũ Thị Anh Thư vs Ervika Zaman (Singapore) và Senatham Orapa (Thái Lan)

- Nam Duo Show: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng

- Nữ Duo Show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích

Bi sắt

9h30: Vòng loại các nội dung

17h: Chung kết

Đua thuyền buồm

19h: Vòng 1 các nội dung

Taekwondo

11h: Chung kết đôi quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà

13h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Trọng Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng

14h: Chung kết đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn - Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên

15h: Chung kết đồng đội nam nữ quyền tự do - Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân

Bóng chuyền

15h: Việt Nam vs Myanmar

Quần vợt

9h: Vòng 1/8 đồng đội nữ - Việt Nam vs Philippines

MMA

Từ 9h: Vòng loại các nội dung

- Nữ hiện đại 54 kg: Lê Ngọc Thu vs vs Vallensia Fahira Hotmauli (Indonesia) và Gloria Isabelle Hoong (Malaysia)

- Nam hiện đại 65 kg: Quàng Văn Minh vs Jean Claude Saclag (Philippines) và Tongsaluay Sikaret (Thái Lan)

- Nam truyền thống 56 kg: Phạm Văn Nam vs Elouie Federic Sevilla (Philipines) và Sutharang Norachart (Thái Lan)

- Nam hiện đại 60 kg: Trần Ngọc Lượng vs vs Chai Kai Hei (Malaysia) và Kongsrichai Kritsada (Thái Lan)

- Nữ hiện đại 60 kg: Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa vs Meri Ann Geli Bulaong (Philippines)

- Nữ truyền thống 54 kg: Dương Thị Thanh Bình vs Giezel Daya (Philippines)