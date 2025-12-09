Mới thua bóng chuyền nữ Việt Nam, ngôi sao Thái Lan tự tin vô địch SEA Games 33

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn trên kênh Thairath, Pimpichaya Kokram– phụ công đang thi đấu tại câu lạc bộ Vandoeuvre Nancy tại giải bóng chuyền Pháp - tuyên bố đầy tự tin về mục tiêu giành huy chương vàng bóng chuyền nữ SEA Games 33. Dù Thái Lan vừa thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cách đây chưa lâu, Pimpichaya và đồng đội vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch đại hội.

“Hiện tại, chúng tôi tập trung vào hoàn thiện hệ thống chiến thuật và đội hình. Chúng tôi vừa trở lại tập trung cùng nhau nên phải điều chỉnh nhịp đánh ổn định. Mỗi cầu thủ đều thi đấu ở các đội bóng khác nhau với phong cách riêng, nên cần làm quen nhịp chơi của cả đội. Dù vậy, tất cả đều đã quen với nhịp chơi cùng Pornpun và Natthanicha, vì trước đây chúng tôi đã thi đấu cùng nhau nên không cần điều chỉnh nhiều”, phụ công của đội tuyển Thái Lan cho biết.

Pimpichaya Kokram là ngôi sao của đội tuyển Thái Lan.

Pimpichaya và đồng đội đang tích cực tập luyện làm quen sân Indoor Stadium Huamark - sân thi đấu chính thức của của môn bóng chuyền tại SEA Games 33. Việc làm quen sân sớm hơn cũng là lợi thế của đội chủ nhà. Huấn luyện viên Oat Kiattipong Ratchakriangkrai đã cho các cầu thủ luyện tập các phương án tình huống tấn công, phối hợp đội hình và rèn luyện chiến thuật nhằm đảm bảo sự vận hành trơn tru.

Về thể trạng cá nhân, Pimphicha khẳng định: “Lúc này cơ thể tôi sẵn sàng 100%, chỉ có chút chấn thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng, sẵn sàng thi đấu hết mình tại SEA Games”.

Cô cũng tiết lộ hai kỹ thuật quan trọng mà cô học được từ giải Pháp và mang về phục vụ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan: “Ở Pháp, tôi đã cải thiện và nâng cao kỹ năng đánh bóng và chắn bóng. Các cầu thủ ở đây thường đập bóng rất mạnh, nên tôi tận dụng tối đa kỹ năng của mình để đánh chạm chắn hoặc né chắn. Ngoài ra, vì tôi là cầu thủ nhỏ nhất trong đội nên tôi tập trung ghi điểm từ các tình huống lách chắn. Đây là một lợi thế quan trọng”.

Cuối cùng, Pimpichaya gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: “Tôi mong rằng các cổ động viên hãy đến cổ vũ SEA Games tại quê hương, không chỉ bóng chuyền mà còn các môn thể thao khác nữa. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi cố gắng mang về huy chương vàng SEA Games 33”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hiện đang trong giai đoạn nước rút, sẵn sàng cho các trận đấu đầu tiên và hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 33 trên sân nhà.