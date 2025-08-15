Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.League 2025-2026 vòng 1

(VTC News) -

V.League mùa giải 2025-2026 khởi tranh hôm nay 15/8. Trận đấu đầu tiên của vòng 1 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Đây là 2 đội bóng cạnh tranh tấm huy chương đồng của mùa giải trước đến vòng đấu cuối cùng, chỉ cách nhau một điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Tuy nhiên, theo thông báo của ban tổ chức, trận khai mạc chính thức của giải đấu diễn ra vào ngày 16/8. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19h trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), trước trận đấu giữa câu lạc bộ Công an TP.HCM và Hà Nội FC.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2025-2026.

V.League 2025-2026 có 14 đội bóng tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Ninh Bình (vô địch giải Hạng Nhất) là đội thăng hạng trực tiếp, thay thế vị trí của câu lạc bộ xuống hạng mùa trước là Bình Định.

V.League mùa này còn một tân binh khác được lên hạng theo suất đặc cách là PVF-CAND. Đội bóng đứng thứ ba tại giải Hạng Nhất mùa trước sẽ thi đấu ở V.League thay cho câu lạc bộ Quảng Nam.

Theo thông tin được ban tổ chức công bố, mức thưởng dành cho đội vô địch V.League 2025-2026 là 5 tỷ đồng. Đội á quân nhận 3 tỷ đồng. Mức thưởng hạng 3 là 1,5 tỷ đồng.

Điểm mới của V.League 2025-2026 so với mùa giải trước là có 2 suất xuống hạng trực tiếp. Hai đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc sẽ chuyển xuống giải Hạng Nhất, không có trận play-off như những năm trước.

Mỗi câu lạc bộ được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài, trong đó không quá 3 người thi đấu trên sân cùng lúc. Riêng 2 đội bóng tham dự cúp châu Á là Nam Định và CLB Công an Hà Nội được phép đăng ký 7 ngoại binh (sử dụng cùng lúc tối đa 3 người trên sân).