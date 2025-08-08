Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo thông tin được ban tổ chức công bố sáng nay 8/8, mức thưởng dành cho đội vô địch V.League 2025-2026 là 5 tỷ đồng. Đội á quân nhận 3 tỷ đồng. Mức thưởng hạng 3 là 1,5 tỷ đồng.

Thông tin này được công bố trong sự kiện ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị điều hành và tổ chức V.League - và nhà tài trợ LPBank, diễn ra tại Hà Nội. Sau khi đồng hành, gắn thương hiệu với tên giải đấu ở mùa giải 2024-2025, LPBank và VPF tiếp tục hợp tác trong mùa giải mới.

VPF và đối tác tài trợ tiếp tục đồng hành ở mùa giải V.League 2025-2026.

"Chúng tôi tin tưởng V.League sẽ tiếp tục được nâng tầm và khẳng định vị thế giải đấu cấp CLB cao nhất Việt Nam. VPF cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng giải đấu về công tác tổ chức, ứng dụng công nghệ, nâng tầm hình ảnh, chuyên nghiệp hoá mọi hoạt động mang đến giải đấu dẫn, công bằng và minh bach phục vụ người hâm mộ cả nước", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú phát biểu.

V.League 2025-2026 dự kiến khởi tranh từ ngày 15/8, kết thúc ngày 20/6 năm sau. Sau khi câu lạc bộ Quảng Nam rút lui, giải đấu vẫn duy trì cấu trúc 14 đội. PVF-CAND, đội bóng đứng thứ 3 của giải Hạng Nhất, nhận suất lên hạng đặc cách.

Điểm mới của V.League 2025-2026 so với mùa giải trước là có 2 suất xuống hạng trực tiếp. Hai đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc sẽ chuyển xuống giải Hạng Nhất, không có trận play-off như những năm trước.

Mỗi câu lạc bộ được phép đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài, trong đó không quá 3 người thi đấu trên sân cùng lúc. Riêng 2 đội bóng tham dự cúp châu Á là Nam Định và CLB Công an Hà Nội được phép đăng ký 7 ngoại binh (sử dụng cùng lúc tối đa 3 người trên sân).