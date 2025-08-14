Thủ môn Bùi Tiến Dũng đổi kiểu tóc dị biệt nhất V.League

(VTC News) -

Chiều 14/8, CLB bóng đá Đà Nẵng đăng tải tấm ảnh chụp Bùi Tiến Dũng trên sân tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 1 V.League. Thủ thành sinh năm 1997 bất ngờ để lộ kiểu tóc mới "độc lạ".

Bùi Tiến Dũng tết tóc giống phong cách của nhiều cầu thủ châu Phi và Nam Mỹ như Jay Jay Okocha, Anderson, Ronaldinho...Tuy nhiên, hiếm có cầu thủ Việt Nam nào theo đuổi phong cách này. Trước đây, Tiến Dũng cũng thường xuyên theo đuổi các mẫu tóc "độc lạ" như một cách thể hiện cá tính trong khung gỗ.

Bùi Tiến Dũng để kiểu tóc độc lạ.

Mùa giải vừa qua, Bùi Tiến Dũng được xem như người hùng của bóng đá Đà Nẵng. Anh chuyển đến đội bóng miền Trung từ đầu năm 2025. Tiến Dũng thể hiện phong độ chói sáng khi ghi bàn giúp Đà Nẵng thắng Bình Định ở vòng 17. Anh cản phá thành công quả phạt đền ở trận play-off gặp Bình Phước.

Năm nay, CLB Đà Nẵng tỏ ra cẩn trọng hơn. Đội bóng sông Hàn có sự chuẩn bị tích cực trước khi V.League khởi tranh, thể hiện quyết tâm cải thiện thành tích sau mùa giải suýt xuống hạng. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn được bổ sung lực lượng với 15 tân binh.

Tuyến phòng ngự của câu lạc bộ Đà Nẵng đón chào Vũ Văn Sơn, Trần Ngọc Hiệp, Trần Văn Hòa, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Hồng Phúc, Gustavo Santos và Kim Dong-su. Trong đó, Nguyễn Hồng Phúc là gương mặt triển vọng từng khoác áo U20, U23 Việt Nam.

Các tiền vệ mới xuất hiện ở đội bóng sông Hàn là Nguyễn Vadim, Trần Ngọc Sơn, Lê Vũ Quốc Nhật, Võ Văn Toàn. Ở hàng tiền đạo, CLB Đà Nẵng chiêu mộ 2 ngoại binh Milan Makaric, David Boris cùng cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Ngô Hồng Phước.

CLB Đà Nẵng đặt mục tiêu hướng đến top 5 V.League và giành thứ hạng cao ở Cúp Quốc gia 2025/26. Mùa vừa qua, Đà Nẵng xếp thứ 13 và thắng Bình Phước ở trận play-off, qua đó giành quyền trụ hạng vào giờ chót.