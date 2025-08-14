Lý do cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik tự tin trước ngày ra mắt V.League

(VTC News) -

"Tôi đánh giá Thanh Hóa sở hữu dàn cầu thủ tốt, mang về nhiều tân binh tiềm năng. Tôi đánh giá hàng công của đội bóng năm nay khá chất lượng và hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tốt khả năng của mình để đạt được mục tiêu đề ra. Với Thanh Hóa, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, mỗi cầu thủ đều phải chiến đấu đến cùng", HLV Choi Won Kwon chia sẻ trong buổi xuất quân của đội bóng xứ Thanh trước mùa giải mới.

Sáng 14/8, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026. Dẫn dắt CLB Thanh Hóa ông Choi Won Kwon - cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.

HLV Choi Won Kwon dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ: "V.League 2025-2026 sẽ khốc liệt hơn những mùa giải trước, nhưng cũng là cơ hội để toàn đội vươn lên, khẳng định vị thế và chinh phục đỉnh cao. Bóng đá không chỉ là thắng thua, mà còn là hành trình của niềm tin, đoàn kết, của những trái tim cùng chung nhịp đập giành chiến thắng.

Bóng đá Thanh Hóa sẽ là cầu nối gắn kết cộng đồng. Thành công của đội bóng sẽ góp phần thúc đẩy lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Ông Cao Tiến Đoan - chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, các cầu thủ Thanh Hóa là một chiến binh, mỗi trận đấu là cơ hội để các bạn nâng cao hình ảnh, sự chuyên nghiệp; hãy thi đấu vì logo trên ngực áo, ra sân vì danh dự và bản sắc bóng đá xứ Thanh. Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại V.League 2025-2026, đồng thời để lại những trận đấu đẹp mắt, hình ảnh của một đội bóng chuyên nghiệp và fair-play".

Bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Văn Thắng, Ngọc Tân, Quốc Phương, Thái Sơn, Văn Lợi, Ribamar... Đông Á Thanh Hóa cũng chiêu mộ nhiều bản hợp đồng chất lượng như trung vệ Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, ngoại binh Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov hay sự trở lại của Rimario sau thời gian điều trị chấn thương.

Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 17/8 trong khuôn khổ vòng 1 V.League 2025-2026.