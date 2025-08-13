Tuyển Việt Nam mất thêm đối tác ăn ý của Xuân Son

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định thông báo tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phẫu thuật thành công sáng nay 13/8. Cầu thủ sinh năm 1996 phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm gặp phải từ vòng bảng AFF Cup 2024.

Văn Toàn trở lại thi đấu ở giai đoạn cuối của mùa giải, tuy nhiên chấn thương vẫn ảnh hưởng và có nguy cơ tái phát. Do đó, câu lạc bộ Nam Định và cầu thủ này quyết định thực hiện phẫu thuật để điều trị hoàn toàn.

Sau ca mổ, Văn Toàn phải nghỉ thi đấu khoảng 5-6 tháng để bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc anh không thể ra sân cho câu lạc bộ Nam Định ở lượt đi V.League và bỏ lỡ một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Văn Toàn phải nghỉ thi đấu thêm nửa năm.

CLB Nam Định nhiều khả năng phải bổ sung lực lượng để đảm bảo nhân sự hàng công trong mùa giải 2025-2026. Đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ thi đấu ở 4 đấu trường là V.League, Cúp Quốc gia, Cúp Đông Nam Á và AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).

Theo điều lệ của V.League mùa giải 2025-2026, các đội bóng được quyền bổ sung, thay thế cầu thủ trước vòng 3. Câu lạc bộ Nam Định cũng có thể ký hợp đồng với ngoại binh khác để sử dụng riêng ở đấu trường châu Á, giống như cách họ từng làm ở mùa giải trước.

Ở trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội (tranh Siêu cúp Quốc gia) hôm 9/8, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sử dụng hàng công gồm Brenner, Lâm Thi Phông và Lý Công Hoàng Anh. Trong hiệp 2, Nam Định tung 3 tiền đạo vào sân là Trần Ngọc Sơn, Mahmoud Eid và Kyle Hudlin.