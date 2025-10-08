Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 09/10 - 23h00: Phần Lan vs Lithuania
- Ngày 10/10 - 01h45: Malta vs Hà Lan
- Ngày 10/10 - 01h45: Belarus vs Đan Mạch
- Ngày 10/10 - 01h45: Scotland vs Hy Lạp
- Ngày 10/10 - 01h45: CH Séc vs Croatia
- Ngày 10/10 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Montenegro
- Ngày 10/10 - 01h45: Áo vs San Marino
- Ngày 10/10 - 01h45: Đảo Síp vs Bosnia and Herzegovina
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 10/10 - 07h00: Nicaragua vs Haiti
- Ngày 10/10 - 09h00: Honduras vs Costa Rica
Lịch thi đấu Asian cup
- Ngày 09/10 - 15h00: Brunei vs Yemen
- Ngày 09/10 - 16h00: Pakistan vs Afghanistan
- Ngày 09/10 - 16h30: Timor-Leste vs Philippines
- Ngày 09/10 - 17h15: Sri Lanka vs Turkmenistan
- Ngày 09/10 - 18h30: Singapore vs Ấn Độ
- Ngày 09/10 - 19h00: Laos vs Malaysia
- Ngày 09/10 - 19h30: Nepal vs Việt Nam
- Ngày 09/10 - 19h30: Thailand vs Chinese Taipei
- Ngày 09/10 - 20h00: Tajikistan vs Maldives
- Ngày 09/10 - 21h00: Bangladesh vs Hong Kong
- Ngày 09/10 - 23h00: Lebanon vs Bhutan
- Ngày 09/10 - 23h15: Syria vs Myanmar
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi
- Ngày 09/10 - 20h00: Burundi vs Kenya
- Ngày 09/10 - 23h00: Mozambique vs Guinea
- Ngày 09/10 - 23h00: Somalia vs Algeria
- Ngày 09/10 - 23h00: Botswana vs Uganda
- Ngày 09/10 - 23h00: Malawi vs Equatorial Guinea
- Ngày 09/10 - 23h00: Liberia vs Namibia
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 09/10 - 23h30: U21 Scotland vs U21 Gibraltar
- Ngày 10/10 - 00h30: U21 Andorra vs U21 Kazakhstan
- Ngày 10/10 - 01h45: U21 Northern Ireland vs U21 Malta
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 10/10 - 02h30: U20 Mỹ vs U20 Italy
- Ngày 10/10 - 06h00: U20 Morocco vs U20 Hàn Quốc
Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan
- Ngày 09/10 - 17h00: Agstafa Pfk vs Shirvan
- Ngày 09/10 - 17h00: Dinamo vs Kur-Araz
- Ngày 09/10 - 17h00: FK Qaradag Lokbatan vs Agdas
- Ngày 09/10 - 17h00: Sheki City vs Araz Saatli
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 10/10 - 06h30: York United FC vs Pacific FC
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 10/10 - 07h30: Once Caldas vs Atletico Nacional
