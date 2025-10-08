  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, Asian cup, U21 Euro, U20 World Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/10 và rạng sáng 10/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 09/10 - 23h00: Phần Lan vs Lithuania

- Ngày 10/10 - 01h45: Malta vs Hà Lan

Malta chạm trán Hà Lan tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 10/10 - 01h45: Belarus vs Đan Mạch

- Ngày 10/10 - 01h45: Scotland vs Hy Lạp

- Ngày 10/10 - 01h45: CH Séc vs Croatia

- Ngày 10/10 - 01h45: Quần đảo Faroe vs Montenegro

- Ngày 10/10 - 01h45: Áo vs San Marino

- Ngày 10/10 - 01h45: Đảo Síp vs Bosnia and Herzegovina

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 10/10 - 07h00: Nicaragua vs Haiti

- Ngày 10/10 - 09h00: Honduras vs Costa Rica

Lịch thi đấu Asian cup

- Ngày 09/10 - 15h00: Brunei vs Yemen

- Ngày 09/10 - 16h00: Pakistan vs Afghanistan

- Ngày 09/10 - 16h30: Timor-Leste vs Philippines

- Ngày 09/10 - 17h15: Sri Lanka vs Turkmenistan

- Ngày 09/10 - 18h30: Singapore vs Ấn Độ

- Ngày 09/10 - 19h00: Laos vs Malaysia

- Ngày 09/10 - 19h30: Nepal vs Việt Nam

- Ngày 09/10 - 19h30: Thailand vs Chinese Taipei

- Ngày 09/10 - 20h00: Tajikistan vs Maldives

- Ngày 09/10 - 21h00: Bangladesh vs Hong Kong

- Ngày 09/10 - 23h00: Lebanon vs Bhutan

- Ngày 09/10 - 23h15: Syria vs Myanmar

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 09/10 - 20h00: Burundi vs Kenya

- Ngày 09/10 - 23h00: Mozambique vs Guinea

- Ngày 09/10 - 23h00: Somalia vs Algeria

- Ngày 09/10 - 23h00: Botswana vs Uganda

- Ngày 09/10 - 23h00: Malawi vs Equatorial Guinea

- Ngày 09/10 - 23h00: Liberia vs Namibia

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 09/10 - 23h30: U21 Scotland vs U21 Gibraltar

- Ngày 10/10 - 00h30: U21 Andorra vs U21 Kazakhstan

- Ngày 10/10 - 01h45: U21 Northern Ireland vs U21 Malta

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 10/10 - 02h30: U20 Mỹ vs U20 Italy

- Ngày 10/10 - 06h00: U20 Morocco vs U20 Hàn Quốc

Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan

- Ngày 09/10 - 17h00: Agstafa Pfk vs Shirvan

- Ngày 09/10 - 17h00: Dinamo vs Kur-Araz

- Ngày 09/10 - 17h00: FK Qaradag Lokbatan vs Agdas

- Ngày 09/10 - 17h00: Sheki City vs Araz Saatli

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 10/10 - 06h30: York United FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 10/10 - 07h30: Once Caldas vs Atletico Nacional

