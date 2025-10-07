Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/10 và rạng sáng 9/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/10 và rạng sáng 9/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Á
- Ngày 08/10 - 22h00: Oman vs Qatar
- Ngày 09/10 - 00h15: Indonesia vs Ả Rập Xê-út
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Phi
- Ngày 08/10 - 20h00: Mauritius vs Cameroon
- Ngày 08/10 - 20h00: Eswatini vs Angola
- Ngày 08/10 - 20h00: Libya vs Cape Verde
- Ngày 08/10 - 20h00: Ethiopia vs Guinea-Bissau
- Ngày 08/10 - 23h00: Sierra Leone vs Burkina Faso
- Ngày 08/10 - 23h00: Central African Republic vs Ghana
- Ngày 08/10 - 23h00: Comoros vs Madagascar
- Ngày 08/10 - 23h00: Chad vs Mali
- Ngày 08/10 - 23h00: Djibouti vs Ai Cập
- Ngày 09/10 - 02h00: Niger vs Congo
- Ngày 09/10 - 02h00: Tanzania vs Zambia
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 09/10 - 01h00: U21 West Bromwich Albion vs U21 Juventus Turin
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 08/10 - 20h00: U19 Norway vs U19 Kosovo
- Ngày 08/10 - 20h30: U19 Israel vs U19 Luxembourg
- Ngày 08/10 - 20h30: U19 Slovenia vs U19 Austria
- Ngày 09/10 - 00h00: U19 Armenia vs U19 Germany
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 08/10 - 16h30: U17 Latvia vs U17 Denmark
- Ngày 08/10 - 17h00: U17 Kosovo vs U17 Ireland
- Ngày 08/10 - 18h00: U17 North Macedonia vs U17 Hungary
- Ngày 08/10 - 18h00: U17 Czech vs U17 Gibraltar
- Ngày 08/10 - 17h00: U17 Belarus vs U17 Norway
- Ngày 08/10 - 20h00: U17 France vs U17 Azerbaijan
- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Romania vs U17 Israel
- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Germany vs U17 Luxembourg
- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Austria vs U17 Faroe Islands
- Ngày 08/10 - 23h30: U17 Spain vs U17 Andorra
- Ngày 09/10 - 00h00: U17 Belgium vs U17 Moldova
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
- Ngày 08/10 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reyso
- Ngày 08/10 - 17h00: Yokohama FC vs Sanfrecce Hiroshima
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 08/10 - 20h00: Ok Castkova vs Komarno
- Ngày 08/10 - 20h00: TJ Druzstevnik Breznica vs Tatran Presov
- Ngày 08/10 - 20h00: MFK Snina vs Zemplin Michalovce
- Ngày 08/10 - 23h00: Spartak Myjava vs Skalica
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 09/10 - 09h30: Los Angeles FC vs Toronto FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 09/10 - 05h00: Atletico MG vs Sport Recife
- Ngày 09/10 - 07h00: Mirassol vs Fluminense
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 09/10 - 02h30: U20 Argentina vs U20 Nigeria
- Ngày 09/10 - 02h30: U20 Colombia vs U20 Nam Phi
- Ngày 09/10 - 06h00: U20 Nhật Bản vs U20 Pháp
- Ngày 09/10 - 06h00: U20 Paraguay vs U20 Norway
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 09/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco
Lịch thi đấu giải League cup Bắc Ireland
- Ngày 09/10 - 01h45: Ards vs Dungannon Swifts
