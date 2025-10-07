  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/10 và rạng sáng 9/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 8/10 và rạng sáng 9/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, Premier League International Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/10 và rạng sáng 9/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Á

- Ngày 08/10 - 22h00: Oman vs Qatar

- Ngày 09/10 - 00h15: Indonesia vs Ả Rập Xê-út

Indonesia chạm trán Ả Rập Xê-út tại Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Á.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup ở khu vực Châu Phi

- Ngày 08/10 - 20h00: Mauritius vs Cameroon

- Ngày 08/10 - 20h00: Eswatini vs Angola

- Ngày 08/10 - 20h00: Libya vs Cape Verde

- Ngày 08/10 - 20h00: Ethiopia vs Guinea-Bissau

- Ngày 08/10 - 23h00: Sierra Leone vs Burkina Faso

- Ngày 08/10 - 23h00: Central African Republic vs Ghana

- Ngày 08/10 - 23h00: Comoros vs Madagascar

- Ngày 08/10 - 23h00: Chad vs Mali

- Ngày 08/10 - 23h00: Djibouti vs Ai Cập

- Ngày 09/10 - 02h00: Niger vs Congo

- Ngày 09/10 - 02h00: Tanzania vs Zambia

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 09/10 - 01h00: U21 West Bromwich Albion vs U21 Juventus Turin

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 08/10 - 20h00: U19 Norway vs U19 Kosovo

- Ngày 08/10 - 20h30: U19 Israel vs U19 Luxembourg

- Ngày 08/10 - 20h30: U19 Slovenia vs U19 Austria

- Ngày 09/10 - 00h00: U19 Armenia vs U19 Germany

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 08/10 - 16h30: U17 Latvia vs U17 Denmark

- Ngày 08/10 - 17h00: U17 Kosovo vs U17 Ireland

- Ngày 08/10 - 18h00: U17 North Macedonia vs U17 Hungary

- Ngày 08/10 - 18h00: U17 Czech vs U17 Gibraltar

- Ngày 08/10 - 17h00: U17 Belarus vs U17 Norway

- Ngày 08/10 - 20h00: U17 France vs U17 Azerbaijan

- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Romania vs U17 Israel

- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Germany vs U17 Luxembourg

- Ngày 08/10 - 23h00: U17 Austria vs U17 Faroe Islands

- Ngày 08/10 - 23h30: U17 Spain vs U17 Andorra

- Ngày 09/10 - 00h00: U17 Belgium vs U17 Moldova

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 08/10 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reyso

- Ngày 08/10 - 17h00: Yokohama FC vs Sanfrecce Hiroshima

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 08/10 - 20h00: Ok Castkova vs Komarno

- Ngày 08/10 - 20h00: TJ Druzstevnik Breznica vs Tatran Presov

- Ngày 08/10 - 20h00: MFK Snina vs Zemplin Michalovce

- Ngày 08/10 - 23h00: Spartak Myjava vs Skalica

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 09/10 - 09h30: Los Angeles FC vs Toronto FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 09/10 - 05h00: Atletico MG vs Sport Recife

- Ngày 09/10 - 07h00: Mirassol vs Fluminense

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 09/10 - 02h30: U20 Argentina vs U20 Nigeria

- Ngày 09/10 - 02h30: U20 Colombia vs U20 Nam Phi

- Ngày 09/10 - 06h00: U20 Nhật Bản vs U20 Pháp

- Ngày 09/10 - 06h00: U20 Paraguay vs U20 Norway

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 09/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco

Lịch thi đấu giải League cup Bắc Ireland

- Ngày 09/10 - 01h45: Ards vs Dungannon Swifts

Văn Hải
