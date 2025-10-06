  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10 của các giải đấu U17 Euro, Cúp quốc gia Colombia, VĐQG Wales, Cúp quốc gia Paraguay,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 07/10 - 19h30: U17 Ukraine vs U17 Italia

- Ngày 07/10 - 19h30: U17 Estonia vs U17 Montenegro

U17 Estonia chạm trán U17 Montenegro tại giải U17 Euro

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 08/10 - 03h00: Envigado vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Wales

- Ngày 08/10 - 01h45: Penybont vs Haverfordwest

- Ngày 08/10 - 01h45: Bala Town vs Connah's Quay

- Ngày 08/10 - 01h45: Barry Town vs Briton Ferry

- Ngày 08/10 - 01h45: Caernarfon vs TNS

- Ngày 08/10 - 01h45: Flint Town United vs Colwyn Bay

- Ngày 08/10 - 01h45: Llanelli vs Cardiff Met University

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 08/10 - 05h00: Cerro Porteno vs Sol de America

Lịch thi đấu K League 2

- Ngày 07/10 - 12h00: Seoul E-Land FC vs Hwaseong

- Ngày 07/10 - 14h30: Cheongju FC vs Gimpo FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Armenia

- Ngày 07/10 - 18h30: FC Ararati Araks vs Sardarapat FC

- Ngày 07/10 - 18h30: FC Hayq vs Pyunik Academy

- Ngày 07/10 - 18h30: FC Mika vs Ararat Yerevan II

- Ngày 07/10 - 18h30: FC Syunik vs FC Noah 2

- Ngày 07/10 - 18h30: FC Van Charentsavan 2 vs Urartu FC II

Lịch thi đấu League cup Bắc Ireland

- Ngày 08/10 - 01h45: Bangor vs Lisburn

- Ngày 08/10 - 01h45: Cliftonville vs Coagh United

- Ngày 08/10 - 01h45: Crusaders vs Ballymacash Rangers

- Ngày 08/10 - 01h45: Dergview FC vs Larne

- Ngày 08/10 - 01h45: Moyola Park vs Annagh United

- Ngày 08/10 - 01h45: Newry City AFC vs Portadown

- Ngày 08/10 - 01h45: Armagh vs Carrick Rangers

- Ngày 08/10 - 01h45: Ballymena United vs Ballinamallard United

- Ngày 08/10 - 01h45: Dollingstown vs Coleraine

- Ngày 08/10 - 01h45: Welders FC Harland & Wolff Welders FC vs Dundela

- Ngày 08/10 - 01h45: Institute vs Glentoran

- Ngày 08/10 - 01h45: Loughgall vs Strabane Athletic

- Ngày 08/10 - 01h45: Newington FC vs Limavady

- Ngày 08/10 - 01h45: Warrenpoint Town vs Glenavon

