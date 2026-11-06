Lexus ES thế hệ mới: Thanh lịch và ngôn ngữ thiết kế 'Clean Tech x Elegance'

(VTC News) -

Vẻ đẹp từ sự tinh giản

Dưới góc nhìn của ngôn ngữ “Clean Tech x Elegance”, vẻ đẹp của Lexus ES thế hệ mới là sự chắt lọc từ những đổi thay tinh tế. Lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC, chiếc sedan mạnh dạn rũ bỏ những đường gân dập nổi hay các mảng khối cắt xẻ phức tạp. Dù sở hữu kích thước bề thế hơn và trọng tâm được hạ thấp, dáng xe vát thon kiểu fastback vẫn giữ trọn vẹn sự mượt mà, tạo cảm giác liền khối trôi chảy từ mui xuống tận đuôi xe.

Vẻ ngoài tinh giản của Lexus ES 500e được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC.

Sự thay đổi nhã nhặn còn hiện diện ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng nay được tinh chỉnh thu gọn lại, hòa quyện liền mạch vào cấu trúc thân xe để tạo nên một tổng thể “Spindle Body” điềm đạm, thay vì mang nét áp đảo thị giác như trước. Điểm xuyết trên sự êm ái ấy là cụm đèn trước Twin L-Signature phân tầng. Ánh sáng sắc nét từ hệ thống đèn LED độ phân giải cao không phá vỡ sự tĩnh tại của chiếc xe, mà nhẹ nhàng tôn lên nét sắc sảo, thanh lịch.

Màu sơn mới SOU-1M9 - trong tiếng Nhật mang ý nghĩa màu xanh của bầu trời, sự thuần khiết của thiên nhiên.

Sự sâu sắc trong tư duy thiết kế còn được thể hiện qua cách Lexus nghiên cứu màu sắc, đặc biệt là tùy chọn màu sơn Xám lam (SOU - 1M9) mới. Không nhằm mục đích thu hút ánh nhìn bằng hiệu ứng chói lóa hay những hạt kim loại lấp lánh phô trương, sắc xám lam này được lấy cảm hứng từ khoảng không xanh thẳm của bầu trời tự nhiên. Điểm thú vị nhất của màu sơn SOU là sự tương tác đầy tính nghệ thuật với ánh sáng.

Tùy thuộc vào thời điểm trong ngày hay góc độ quan sát, bề mặt xe sẽ chuyển biến sắc thái một cách uyển chuyển - khi thì trầm mặc, điềm tĩnh lúc hoàng hôn, lúc lại bừng sáng nhẹ nhàng dưới nắng sớm. Sự biến thiên êm ái ấy ôm lấy những đường cong liền khối của thân xe, mang lại một chiều sâu thị giác đặc biệt và cảm giác công nghệ rất đặc trưng của Lexus.

Khoang lái Tazuna - Tiết chế và khoa học

Khép lại cánh cửa, Lexus ES khéo léo gạt bỏ những xô bồ của nhịp sống đô thị để chào đón người lái bằng một không gian tinh giản, được thiết kế theo triết lý Tazuna. Bắt nguồn từ nghệ thuật giao tiếp tự nhiên giữa kỵ sĩ và chú ngựa thông qua sợi dây cương, mọi chi tiết trong khoang lái đều được sắp xếp có chủ đích để phục vụ con người một cách trực quan nhất.

Các màn hình hiển thị, phím chức năng hay khu vực điều khiển đều được đặt đúng vào vị trí mà ánh mắt và bàn tay có thể dễ dàng chạm tới. Bằng cách tiết chế tối đa các chi tiết trang trí thừa thãi và ứng dụng hệ thống nút bấm ẩn thông minh, khoang lái giúp người điều khiển duy trì sự tập trung vào hành trình phía trước.

Sự điềm tĩnh của ES còn được truyền tải qua hệ thống vật liệu và bề mặt tiếp xúc. Khước từ những gam màu sặc sỡ hay các chất liệu hào nhoáng, nội thất của chiếc xe hướng tới sự bền bỉ và cảm giác vỗ về xúc giác. Khu vực điều khiển trung tâm được ốp họa tiết vân nhám kim cương, tạo độ bám điềm đạm và chắc chắn. Đặc biệt, bề mặt ốp Bamboo Layering là một nét chấm phá mang đậm dấu ấn “Clean Tech x Elegance”. Những đường vân tre tự nhiên kết hợp cùng ánh sáng êm dịu ẩn bên dưới tạo nên một không gian có chiều sâu, thay đổi linh hoạt nhưng không phô trương.

Sự thấu hiểu từ nghệ thuật hiếu khách (Omotenashi)

Sự sang trọng của Lexus chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những trang bị vật lý, mà luôn được thổi hồn bởi nghệ thuật hiếu khách Omotenashi - nơi sự thấu hiểu nhu cầu của con người được đặt làm trọng tâm.

Có một nghịch lý đầy thú vị trong quá trình kiến tạo nên sự tĩnh tại của ES thế hệ mới: để tạo ra một chiếc sedan hướng tới sự thư thái, các kỹ sư lại đưa nó lên đường thử Shimoyama khắc nghiệt. Việc phải liên tục đối mặt với những khúc cua, sự thay đổi độ cao và bề mặt đường đa dạng là phép thử chân thực nhất cho một không gian cabin êm ái.

Dưới góc nhìn của Kỹ sư trưởng Kohei Chiashi, độ êm không đơn thuần chỉ là hệ thống treo mềm hay lớp cách âm dày, mà phải xuất phát từ cách thân xe phản ứng và triệt tiêu rung động. Nhờ nền tảng khung gầm GA-K được tăng cường độ cứng cùng hệ thống keo kết cấu mở rộng, chiếc xe xử lý gọn gàng những dao động từ mặt đường, đảm bảo sự ổn định khi đổi hướng và không để bất kỳ một sự vặn xoắn nào làm phiền đến hành khách.

Kết hợp cùng trục cơ sở tăng thêm 80mm, không gian để chân phía sau được mở rộng khoáng đạt. Cùng với khả năng kiểm soát tiếng ồn từ thân xe và môi trường, khoang cabin ES thực sự trở thành một thính phòng thu nhỏ, nơi những thanh âm của hệ thống Mark Levinson 17 loa được cất lên trọn vẹn. Đó là minh chứng rõ nét cho triết lý “Pleasant Time for All Seats” - mang lại sự thư thái cho mọi vị trí ngồi.

Hơn thế nữa, tinh thần Omotenashi trên ES mới còn nằm ở những tiểu tiết xoay quanh cử động của con người. Đội ngũ thiết kế đã cấu trúc lại ghế ngồi và bệ cửa theo tiêu chuẩn công thái học. Khoảng cách bước chân từ ngoài vào trong cabin được hạ thấp xuống mức lý tưởng. Chút thay đổi khiêm tốn ấy giúp những hành khách - đặc biệt là phụ nữ mặc trang phục váy dài hoặc người lớn tuổi - có thể nhấc chân bước vào xe một cách khoan thai và tự nhiên nhất.

3 phiên bản điện hóa của Lexus ES cho phép khách hàng tự do lựa chọn loại hình phương tiện phù hợp với nhu cầu.

Đứng trước làn sóng điện hóa toàn cầu, Lexus ES lựa chọn một quá trình chuyển đổi mềm mỏng và thấu cảm. Việc hãng xe cung cấp song song hai tùy chọn - phiên bản Hybrid (ES 350h) và phiên bản thuần điện (ES 500e) - là một minh chứng rõ nét cho định hướng này.

Quyết định này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với môi trường mà còn phản ánh sự tôn trọng sâu sắc dành cho khách hàng. Lexus không ép buộc người dùng phải thay đổi thói quen một cách cứng nhắc, mà trao cho họ quyền lựa chọn phương tiện phù hợp nhất với điều kiện sống. Dù vận hành bằng khối động cơ nào, sự êm ái và tĩnh lặng tuyệt đối - vốn là linh hồn của dòng xe ES - vẫn luôn được duy trì một cách nguyên bản.

Lexus ES thế hệ thứ 8 không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà là một không gian thưởng lãm của sự tĩnh lặng. Trong một thế giới luôn vận động không ngừng và đầy những xô bồ, chiếc xe chọn cách lùi lại một nhịp để trở thành chốn bình yên, thấu hiểu và nâng niu từng xúc cảm của người dùng.

Bằng sự tinh giản nhã nhặn trong thiết kế, sự ân cần của nghệ thuật Omotenashi và tinh thần trách nhiệm trong công nghệ điện hóa, Lexus ES minh chứng cho một triết lý sâu sắc: sự sang trọng đích thực không bao giờ cần cất tiếng ồn ào, bởi bản thân nó đã tỏa sáng bằng một chiều sâu đầy kiêu hãnh.