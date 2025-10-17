LĐBĐ Malaysia không có bằng chứng Việt Nam khiếu nại gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) điều tra vụ gian lận nhập tịch bắt nguồn từ đơn khiếu nại của Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo FAM thừa nhận rằng đây chỉ là suy đoán và không có bằng chứng rõ ràng.

Trong buổi họp báo chiều nay (17/10), đại diện của LĐBĐ Malaysia nhận được câu hỏi về thông tin người Việt Nam gửi khiếu nại lên FIFA: "Chúng tôi có thể viết là chưa rõ ràng nhưng có thể tin là như vậy, về cơ bản là chỉ dựa trên suy đoán?" Phó Chủ tịch FAM là Sivasundaram đáp lại: "Đúng vậy". Ông cho biết thêm cơ quan này "tin rằng một cá nhân gửi đơn khiếu nại lên FIFA", nhưng không khẳng định đó là người Việt Nam.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Sivasundaram

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng từ chối cung cấp thông tin về nguồn gốc thực sự của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị Liên đoàn bóng đá FIFA cấm thi đấu. Phóng viên của kênh truyền hình Astro Arena chỉ ra rằng cách đây không lâu, khi cầu thủ Mats Deijl nhập quốc tịch nhưng không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, FAM công bố ngay lý do.

"Các bạn hỏi vì sao chúng tôi không chứng minh gốc gác của họ ư? Chúng tôi không thể tiết lộ ở thời điểm này. Hãy chờ đến khi vụ việc kết thúc", ông Sivasundaram cho biết. Trước các câu hỏi khác về quá trình kháng cáo cũng như chi tiết vi phạm trong việc nhập quốc tịch cho 7 cầu thủ, đại diện của LĐBĐ Malaysia cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Chiều 17/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo đình chỉ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Quyết định này liên quan đến vụ việc LĐBĐ Malaysia bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phạt vì gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

"Liên quan đến vụ việc của FIFA, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay. Việc đình chỉ này là để cơ quan độc lập tiến hành điều tra về vụ việc", ông Sivasundaram - Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - cho biết.

Quyết định đình chỉ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia có thể được đưa ra từ tối 16/10. Theo tờ Berita Harian, các cơ quan truyền thông Malaysia nhận được thông tin về buổi họp báo đột xuất vào hôm nay, liên quan đến vụ bê bối cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, sáng 15/10, FAM nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Với hy vọng thoát hoặc giảm nhẹ án phạt về tội gian lận nhập tịch cầu thủ, LĐBĐ Malaysia thuê đội ngũ luật sư người nước ngoài. Ông Mahadi cũng cho biết hồ sơ liên quan được chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với lần giải trình trước đó.

LĐBĐ Malaysia luôn khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính. Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".