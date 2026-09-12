Lấy ảnh đồi cây của người khác, lừa 9 người mua gỗ đặt cọc 208 triệu đồng

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Huấn (SN 1986, trú thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng 8/2025 đến 6/2026, Huấn sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Minh Minh” và “Huấn Huấn” để tham gia những nhóm chuyên mua bán gỗ keo, mỡ, xoan, bồ đề.

Bị can Phạm Thị Huấn. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tại đây, Huấn làm quen với những người đang tìm mua cây để làm gỗ bóc. Nắm được nhu cầu của người mua, Huấn đưa thông tin về các đồi cây ở khu vực xã Võ Lao và giới thiệu mình là người có quyền sở hữu những tài sản này.

Thực tế, Huấn không sở hữu đồi cây nào có thể bán làm gỗ bóc.

Để tạo niềm tin, Huấn lấy hình ảnh, video về những đồi cây có thật rồi gửi cho người có nhu cầu mua. Không dừng lại ở việc trao đổi qua mạng xã hội, Huấn còn hẹn gặp trực tiếp và đưa người mua đến tận các khu vực có đồi cây để xem.

Các đồi cây này thuộc quyền sở hữu của một số người dân tại xã Võ Lao. Dù không phải chủ tài sản, Huấn vẫn đứng ra thỏa thuận bán với người mua, đưa ra mức giá từ 27 triệu đồng đến 105 triệu đồng cho mỗi đồi cây.

Sau khi người mua đồng ý với giao dịch, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Nhận được tiền, Huấn không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định, bằng phương thức trên, Huấn đã lừa 9 người, chiếm đoạt tổng cộng 208 triệu đồng.

Từ vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch mua bán tài sản thông qua mạng xã hội.

Trước khi đặt cọc hoặc chuyển tiền, người mua cần xác minh chủ sở hữu thực sự của tài sản, kiểm tra giấy tờ liên quan và làm rõ người giao dịch có phải chủ tài sản hoặc được ủy quyền hợp pháp hay không.

Với những giao dịch có giá trị lớn, người dân không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hoặc việc được dẫn đi xem tài sản để quyết định chuyển tiền. Trường hợp người bán không chứng minh được quyền sở hữu, quyền định đoạt hoặc thúc giục đặt cọc khi chưa hoàn tất việc xác minh, người mua cần dừng giao dịch và kiểm tra lại thông tin.