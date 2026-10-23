Lào Cai xem xét phương án xã hội hóa xây cầu Khe Lếch 2, gỡ nghẽn Quốc lộ 279

(VTC News) -

Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Khe Lếch 2 là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành trên trục huyết mạch Quốc lộ 279, đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực và bảo đảm an toàn giao thông. Khi công trình chưa được bố trí vốn trong kế hoạch ngân sách nhà nước, phương án huy động nguồn lực xã hội hóa được xem xét nhằm giảm áp lực đầu tư công, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật địa phương.

UBND tỉnh Lào Cai xem xét đề xuất tài trợ công trình cầu Khe Lếch 2 gồm chi phí giải phóng mặt bằng, nhằm giảm tải cho ngân sách Nhà nước.

Theo phương án đề xuất, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến kim loại Thủ Đô dự kiến tự bố trí kinh phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng và chi phí giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hoàn thành thi công, nghiệm thu đạt chuẩn đưa vào khai thác, doanh nghiệp sẽ bàn giao công trình cùng hồ sơ cho tỉnh quản lý và không yêu cầu hoàn trả kinh phí.

Trên cơ sở thống nhất bước đầu về mặt định hướng, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai giao doanh nghiệp chủ động khảo sát, lập hồ sơ dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét theo quy định pháp luật. Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND xã Văn Bàn có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phương án đấu nối kỹ thuật và chuẩn bị quy trình tiếp nhận tài sản công sau khi công trình hoàn thành.