Chuyên gia dự báo TP.HCM vẫn còn đợt mưa diện rộng vào đầu tháng 10

(VTC News) -

Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện mưa, đặc biệt ngày 30/9 mưa lớn xảy ra cả sáng và chiều tối trên diện rộng, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ, giao thông gặp khó khăn.

Anh Ngô Văn Thành (32 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết việc đi lại của anh những ngày qua gặp nhiều khó khăn do mưa và ngập.

Sáng 30/9, trên đường đi làm, anh Thành gặp mưa lớn. Đến chiều tối, mưa tiếp tục trút xuống khiến nhiều tuyến đường ngập, giao thông ùn tắc kéo dài. Theo anh, hơn 10 năm sống tại TP.HCM, anh ít khi chứng kiến một đợt mưa kéo dài và gây ngập ở nhiều khu vực như những ngày vừa qua.

“Bình thường tôi đi từ phường Hòa Hưng về nhà mất khoảng 40 phút, nhưng hôm qua mất hơn 2 tiếng. Đường vừa ngập vừa kẹt xe, mưa thì như trút nước”, anh Thành nói.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập. (Ảnh: Lương Ý)

Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong chiều và tối 30/9, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực TP.HCM, với phạm vi mưa phủ từ phía Bắc đến trung tâm thành phố.

Số liệu quan trắc cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cụ thể, Bến Cát 101,8mm, An Phú 100,4mm, Thuận An 98,4mm, Thủ Đức 103,8mm, Phạm Văn Cội 79,4mm, Lê Minh Xuân 1 là 136,4mm, Hóc Môn 72,8mm và Bình Chánh 81,4mm.

Ông Hưng lưu ý lượng mưa thực tế có khả năng còn cao hơn tại một số điểm không nằm trong hệ thống quan trắc của Đài.

Nhiều nhà dân khu vực Thủ Đức cũ bị ngập do mưa lớn.

Theo Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân chính của đợt mưa là hệ thống áp cao cận nhiệt đới nâng hẳn trục lên phía Bắc, gây ra những xáo trộn đáng kể trong khí quyển.

Cùng với đó, hội tụ ở rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt đới cộng hưởng với sự bất ổn định tiềm tàng trong khí quyển sau một ngày nắng gắt, dẫn đến đối lưu sâu trên phạm vi rộng. Hệ quả là TP.HCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, sấm sét.

Diễn biến này lý giải việc trong cùng một ngày, TP.HCM có thể xuất hiện những đợt mưa lớn ở nhiều thời điểm, trong đó mưa chiều và tối 30/9 có phạm vi rộng từ phía Bắc đến khu vực trung tâm.

Không chỉ riêng ngày 30/9, theo ông Hưng, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng tiếp tục chịu tác động của các hệ thống thời tiết khác nhau, gây ra những xáo trộn trong khí quyển kèm theo hội tụ gió và ẩm.

Do đó, xu hướng thời tiết thời gian tới thiên về có mưa nhiều. Đáng chú ý, TP.HCM và Nam Bộ còn khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa trên diện rộng.

Đầu tháng 10 mưa còn tiếp diễn

Trong khoảng ngày 1-4/10, thời tiết TP.HCM chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ. Hình thế này mang tính chất khô, nóng, vì vậy ban ngày thành phố vẫn có nắng với cường độ khá mạnh.

Khoảng 21h tối 30/9, con hẻm trên đường Cây Keo, phường Tam Bình vẫn mênh mông nước.

Tuy nhiên, về chiều và tối, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện. Giai đoạn này, theo ông Hưng, khả năng mưa sẽ ổn định hơn, chủ yếu là mưa rào trên diện rải rác, có nơi mưa to và dông.

Dù vậy, người dân vẫn cần đề phòng khả năng cục bộ xuất hiện mưa to cực đoan kèm theo sét, nhất là sau những ngày nắng gắt, khi đối lưu nhiệt có thể khá mạnh vào cuối ngày.

Trong những ngày đầu tháng 10, khu vực phía Bắc TP.HCM là tâm mưa cần lưu ý. Riêng ngày 2/10, khu vực trung tâm thành phố có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Như vậy, dù hình thái mưa trong những ngày đầu tháng 10 có xu hướng ổn định hơn so với đợt mưa lớn vừa qua, nguy cơ xuất hiện các điểm mưa lớn cục bộ vẫn còn.

Đáng chú ý hơn là diễn biến thời tiết từ khoảng 5/10. Theo ông Hưng, từ thời điểm này khả năng sẽ thiết lập một rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ.

Rãnh áp thấp này có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nối với các nhiễu động xoáy thấp trên biển. Khi hình thế này hình thành, hội tụ gió và mức độ bất ổn định trong khí quyển có khả năng gia tăng.

Đối với TP.HCM, thời tiết trong khoảng thời gian này được dự báo thiên về nhiều mây, nắng giảm. Đặc biệt, mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng so với những ngày đầu tháng.

Nếu trong giai đoạn 1-4/10, mưa chủ yếu xuất hiện rải rác vào chiều và tối, thì từ khoảng 5/10 trở đi, phạm vi mưa được dự báo rộng hơn, với khả năng có ngày xuất hiện mưa lớn.

Nhiều tuyến đường ngập cục bộ sau trận mưa lớn chiều tối 30/9, nhiều xe chết máy.

“Những ngày tới, Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng khả năng sẽ liên tục chịu tác động bởi các hệ thống thời tiết khác nhau, gây ra những xáo trộn trong khí quyển kèm theo hội tụ gió và ẩm. Xu hướng thời tiết sẽ thiên về có mưa nhiều, đặc biệt khả năng sẽ có thêm một đợt mưa trên diện rộng”, ông Hưng cho biết.

Theo chuyên gia, diễn biến thời tiết trong giai đoạn này còn nhiều thay đổi. Vì vậy, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ sẽ liên tục cập nhật các bản tin dự báo.

Người dân TP.HCM, đặc biệt những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, cần theo dõi sát các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó với những đợt mưa trong những ngày tới.