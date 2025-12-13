Phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa để xây dựng nền tảng du lịch bền vững

(VTC News) -

Vào 13h30 ngày 20/12/2025, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế, Đoàn Thị Điểm, Phú Hậu, TP Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Huế tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề: Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - Nền tảng phát triển du lịch bền vững.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại”, đang được bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị nhằm mục đích góp phần phát triển du lịch ở các địa phương trên vùng đất Tây Nguyên. (Ảnh minh họa: Hải An)

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện các ban, Bộ, ngành và cơ quan liên quan; đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch; một số trung tâm công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ cùng làm việc về bốn nội dung cơ bản:

Thứ nhất, giới thiệu những điểm mới tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế về phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa đóng vai trò then chốt trong xây dựng nền tảng du lịch bền vững. Phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thông qua việc hoàn thiện thể chế và tăng cường liên kết giữa các chủ thể liên quan.

Thứ ba là phần trình bày tham luận của các cơ quan, đơn vị về khai thác tiềm năng trong một số lĩnh vực công nghiệp văn hóa (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, trò chơi điện tử...) để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và nâng cao giá trị văn hóa Việt Nam.

Cuối cùng là hoạt động trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, người làm sáng tạo nhằm đề xuất cơ chế, chính sách để hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm và mô hình phát triển du lịch bền vững.