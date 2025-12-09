Cửa khẩu Mộc Bài - cánh cửa nối giao thương và du lịch quốc tế

(VTC News) -

Là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, Cửa khẩu quốc Mộc Bài trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược mà còn là “cánh cửa mở” đưa du khách đến với những hành trình khám phá đa quốc gia Đông Nam Á. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ và chính sách mở cửa thông thoáng, Mộc Bài đang trở thành điểm sáng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cửa khẩu quốc Mộc Bài trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược mà còn là “cánh cửa mở” đưa du khách đến với những hành trình khám phá đa quốc gia Đông Nam Á.

Cửa khẩu nằm trên tuyến Quốc lộ 22, cách TP.HCM chỉ khoảng 70 km và tiếp giáp với cửa khẩu Bavet của Campuchia. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ đô Phnom Penh (Campuachia); đồng thời, là cửa ngõ quan trọng trên hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS). Nhờ lợi thế này, Mộc Bài được xem như một trong những điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng nhất của Việt Nam sang Campuchia và xa hơn là Thái Lan, Myanmar.

Không chỉ có ý nghĩa đối ngoại, Mộc Bài còn giúp Tây Ninh khẳng định vai trò là tỉnh “cửa ngõ” của vùng, kết nối hiệu quả giữa biên giới và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics phát triển mạnh mẽ.

Trong nhiều năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài luôn duy trì ở mức cao và ổn định. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu gồm hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, nông sản, linh kiện điện tử, hàng may mặc, sản phẩm nhựa, hóa chất… Bên cạnh đó, lượng hàng hóa trung chuyển qua Mộc Bài cũng tăng đáng kể nhờ các chính sách thuận lợi về hải quan và logistics.

Công tác quản lý biên mậu tại đây được đánh giá ngày càng chuyên nghiệp nhờ hệ thống giám sát hiện đại, thủ tục điện tử và các đội nghiệp vụ được đào tạo bài bản. Nhiều doanh nghiệp đánh giá Mộc Bài là cửa khẩu có thời gian xử lý thủ tục nhanh, môi trường giao dịch minh bạch và chi phí hợp lý. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam và thu hút thêm nguồn hàng từ các tỉnh lân cận.

Hệ thống Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài rộng hơn 21.000 ha cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Nhiều dự án đầu tư vào khu vực này như logistics, kho bãi, siêu thị miễn thuế… đang góp phần tạo ra chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Bên cạnh giao thương, Mộc Bài còn là điểm xuất phát quan trọng cho các tour du lịch Việt Nam - Campuchia bằng đường bộ. Với khoảng cách thuận lợi, du khách từ TP.HCM chỉ mất hơn một giờ để đến Mộc Bài, làm thủ tục xuất cảnh và di chuyển tiếp đến Phnom Penh, Siem Reap hoặc Sihanoukville.

Mộc Bài được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cửa khẩu quốc tế hiện đại nhất Việt Nam.

Sự thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh là một trong những yếu tố khiến du lịch qua Mộc Bài ngày càng phổ biến. Du khách có thể thực hiện thủ tục nhanh chóng, có làn riêng cho người du lịch và xe du lịch, đảm bảo lưu thông thuận tiện, kể cả vào mùa cao điểm.

Nhiều công ty lữ hành khai thác các tuyến tour như: TP.HCM - Phnom Penh - Siem Reap; TP.HCM - Campuchia - Thái Lan bằng đường bộ; Tour ngắn ngày mua sắm - ẩm thực tại Phnom Penh.

Ngoài ra, việc phát triển khu du lịch quanh Mộc Bài với các dịch vụ nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực đang giúp cửa khẩu trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, góp phần tăng lượng khách qua lại.

Nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng thương mại và du lịch, Tây Ninh và Chính phủ đã và đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng quan trọng liên quan đến Mộc Bài. Trong đó, nổi bật nhất là dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, được xem là động lực chiến lược để thúc đẩy giao thương khu vực.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ giảm thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Mộc Bài chỉ còn khoảng 45 phút, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của logistics, công nghiệp và du lịch xuyên biên giới.

Song song đó, cửa khẩu Mộc Bài đang được nâng cấp hệ thống kiểm soát, cải tạo nhà ga xuất nhập cảnh, mở rộng khu vực đậu xe và tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát tự động. Các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu như khu thương mại, khu phi thuế quan, kho vận… cũng đang được hoàn thiện để đón dòng vốn đầu tư mới.

Nhờ vị trí đặc biệt, Mộc Bài đóng vai trò cầu nối quan trọng không chỉ giữa Việt Nam - Campuchia mà còn trong các chương trình hợp tác khu vực. Tây Ninh tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, phía Campuchia và các tỉnh giáp biên để xây dựng các cơ chế thương mại bền vững, phòng chống buôn lậu, nâng cao an ninh biên giới và tăng cường giao lưu văn hóa.

Các chương trình xúc tiến đầu tư, đối thoại doanh nghiệp song phương được tổ chức thường xuyên, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực logistics, thương mại dịch vụ, chế biến nông sản và phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để Mộc Bài trở thành trung tâm giao thương quốc tế của khu vực phía Nam.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, kết nối hạ tầng, chính sách ưu đãi và sự năng động của chính quyền địa phương, Mộc Bài được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cửa khẩu quốc tế hiện đại nhất Việt Nam. Khi các dự án chiến lược như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, trung tâm logistics Mộc Bài hay khu thương mại tự do được hoàn thiện, khu vực này sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách.

Sự phát triển của Cửa khẩu Mộc Bài không chỉ mang lại cơ hội lớn cho Tây Ninh mà còn góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam trong giao thương khu vực, mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.