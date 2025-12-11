Du lịch không cần ứng dụng: Xu hướng công nghệ toàn cầu từ sân bay đến khách sạn

(VTC News) -

Trong bối cảnh du lịch quốc tế tăng mạnh, việc phụ thuộc vào ứng dụng di động gây nhiều bất tiện: cài đặt, đăng nhập, xác thực, yêu cầu dữ liệu di động. Các giải pháp “không cần ứng dụng” như kiosk tự phục vụ và thanh toán mở giúp hành khách hoàn tất thao tác nhanh chóng: nhập điểm đến, chọn dịch vụ, chạm thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán.

Khách lưu trú tại khách sạn sử dụng kiosk đặt dịch vụ không cần ứng dụng, chỉ với thao tác chạm đơn giản. (Nguồn: Taxibutler)

Những kiosk đa dịch vụ

Uber là ví dụ điển hình khi triển khai kiosk đặt chuyến tại sân bay LaGuardia (New York). Hành khách nhập điểm đến, chọn loại xe, thanh toán trực tiếp bằng thẻ hoặc ví điện tử và nhận biên lai in sẵn có mã chuyến đi. Giải pháp này hướng tới khách quốc tế không có gói dữ liệu, người dùng hết pin hoặc muốn phương án nhanh gọn.

Ông Pradeep Parameswaran, Giám đốc toàn cầu mảng di chuyển của Uber, cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh các giải pháp giúp việc di chuyển dễ dàng và rẻ hơn, đặc biệt trong những ngày cao điểm tại sân bay.” Uber dự kiến mở rộng kiosk đến khách sạn, cảng biển và các điểm du lịch lớn.

Người dùng chọn loại xe và thanh toán trực tiếp tại kiosk Uber mà không cần dùng ứng dụng di động. (Nguồn: Uber)

Theo Visa, trong năm 2024 công nghệ tap-to-ride (chạm để đi) đã phổ biến tại hơn 750 hệ thống vận tải toàn cầu, giảm chi phí bán vé và tăng trải nghiệm cho khách quốc tế. Tại New York, hệ thống OMNY thay thế MetroCard, cho phép hành khách chỉ cần chạm thẻ hoặc ví số để đi tàu, không cần ứng dụng hay thẻ riêng.

Các sân bay quốc tế đang công nghiệp hóa trải nghiệm tự phục vụ với hệ thống kiosk hiện đại, cho phép hành khách tự check-in, in thẻ lên máy bay, dán nhãn hành lý và thanh toán phí ngay tại chỗ. Ngoài ra, kiosk còn hỗ trợ tra cứu bản đồ nhà ga, đổi tiền và đặt các dịch vụ địa phương.

Với giao diện trực quan và khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, chúng giúp giảm ùn tắc, tăng thông lượng và tiết kiệm chi phí nhân sự. Chỉ cần một nhân viên giám sát nhiều kiosk, thời gian chờ của hành khách có thể được rút ngắn gấp 3–4 lần so với quầy truyền thống.

Thanh toán mở và bảo mật

Song song với kiosk, xu hướng thanh toán mở đang lan rộng. Hành khách chỉ cần thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán dịch vụ vận tải, không cần ứng dụng hay thẻ riêng của hệ thống. Tại London, TfL cho phép dùng thẻ EMV contactless trên toàn bộ xe buýt và tàu điện, giảm chi phí vận hành và loại bỏ tiền mặt.

Các giải pháp này đi kèm cơ chế bảo mật: in biên lai, mã chuyến đi, xác thực thông tin mà không cần trao đổi số điện thoại hay tài khoản ứng dụng, hạn chế rủi ro lộ dữ liệu cá nhân.

“Tính năng ‘chạm để đi’ đã chuyển từ ‘tiện thêm’ thành ‘cần thiết’ — chúng tôi ghi nhận chi phí xử lý vé giảm khoảng 30% và số lượt sử dụng tăng 9,5%.” đây là chia sẻ của Nick Mackie, Phó chủ tịch - Giám đốc toàn cầu về Vận tải đô thị của Visa.

Thiết kế kiosk hiện nay chú trọng tính bao trùm: hỗ trợ giọng nói, đọc màn hình, nút bấm nổi, đa ngôn ngữ, đảm bảo người khuyết tật và người lớn tuổi có thể sử dụng dễ dàng. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn nâng cao hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Ngoài sân bay, các hãng dự kiến triển khai kiosk tại khách sạn, cảng biển, điểm du lịch lớn. Taxi Butler đã giới thiệu kiosk đặt taxi tại sảnh khách sạn, hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc và in mã QR để theo dõi xe. Tại Đông Nam Á, Grab thử nghiệm kiosk đặt xe tại sân bay, phục vụ khách không ổn định về kết nối di động.

Màn hình thông tin kỹ thuật số tại sân bay hỗ trợ tra cứu chuyến bay, bản đồ nhà ga và dịch vụ địa phương — giúp hành khách tự phục vụ mà không cần ứng dụng di động. (Nguồn: Airportscouncil)

“Du lịch không cần ứng dụng” không phải là bỏ smartphone, mà là giảm ma sát và mở thêm kênh tương tác vật lý. Từ Uber Kiosk đến hệ thống thanh toán mở, các giải pháp này đang định hình trải nghiệm du lịch mới: nhanh chóng, an toàn, tiếp cận cho mọi đối tượng.