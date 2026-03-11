Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử
11/03/2026 11:05:47 +07:00
(VTC News) -
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, không khí chuẩn bị lan tỏa từ trung tâm thành phố tới nhiều xã ngoại thành.
Trên nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước các trụ sở cơ quan, dọc các trục đường và khu dân cư. Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử được lắp đặt đồng bộ, tạo nên diện mạo nổi bật cho thành phố.
Tại khu vực sầm uất như Tràng Tiền Plaza, màn hình LED cỡ lớn liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hình ảnh này góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên các tuyến phố trung tâm của Thủ đô.
Trước trụ sở Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, nhiều khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng.
Không khí chuẩn bị bầu cử cũng hiện rõ trong các khu dân cư. Tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Hoàn Kiếm, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai để người dân kiểm tra thông tin.
Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác tuyên truyền về bầu cử còn được triển khai tại nhiều xã ngoại thành của Hà Nội. Dọc các tuyến đường ở thôn Nhị Châu thuộc xã Ngọc Hồi hay khu vực xã Hồng Vân, cờ, pano và khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện nổi bật.
Trên các tuyến giao thông lớn như Quốc lộ 1A, nhiều bảng pano chào mừng ngày bầu cử cũng được lắp đặt.
Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm bầu cử trên địa bàn Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày 15/3.
Bình luận