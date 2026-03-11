Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử đã được triển khai từ sớm. Các hạng mục cơ bản như niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu và bố trí không gian phục vụ bầu cử đã được thực hiện. Ban tổ chức cũng lưu ý việc bố trí khu vực bầu cử phù hợp với đặc thù của khu phố cổ, nơi hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân diễn ra thường xuyên. Các phương án được tính toán để không ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán của các hộ dân xung quanh.