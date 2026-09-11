Lâm Đồng và cuộc tìm kiếm những 'hạt giống' thể thao

(VTC News) -

Tối 12/9, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đây là kỳ Đại hội có quy mô lớn, với 23 môn, phân môn và 308 nội dung thi đấu, qua đó tạo cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Nhưng trước khi ngọn lửa Đại hội được thắp lên tại Quảng trường Lâm Viên, một hành trình thi đấu đã được triển khai từ cơ sở.

124/124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100%.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh. Từ các cuộc thi đấu ở cơ sở, lực lượng vận động viên được tuyển chọn để tham gia Đại hội cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức đại hội, qua đó lựa chọn lực lượng tham gia tranh tài.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I được tổ chức theo hai giai đoạn, từ đầu năm đến tháng 9/2026.

Lâm Đồng tìm kiếm những “hạt giống” thể thao.

Các vận động viên đến từ 20 cụm thi đua xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo điều lệ, hệ thống môn thi đấu được lựa chọn theo hướng kết hợp giữa thể thao hiện đại, thể thao truyền thống, thể thao dân tộc và những môn đã phát triển rộng rãi trong Nhân dân, phù hợp điều kiện thực tế của Lâm Đồng.

Từ 646 vận động viên tìm nhân tố triển vọng

Đến thời điểm chuẩn bị khai mạc, giai đoạn 1 của Đại hội đã hoàn thành 15 môn với sự tham gia của 30 đơn vị và 646 vận động viên.

Các môn đã thi đấu gồm Việt dã - Leo núi, Pickleball, Golf, Xe đạp, Bóng bàn, Cờ tướng, Cờ vua, Bóng chuyền hơi nữ, Bơi, Cầu lông, Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền nam, nữ, Karate, Taekwondo và Võ thuật cổ truyền.

Việc tổ chức thi đấu trên nhiều nhóm môn giúp đánh giá thực chất hơn phong trào tập luyện thể dục thể thao tại các địa phương, cơ quan và đơn vị.

Quan trọng hơn, qua các cuộc tranh tài, Ban Tổ chức có cơ sở phát hiện những vận động viên có triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung cho lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh tham gia các giải đấu cấp quốc gia.

Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của Đại hội.

Từ một cuộc thi đấu cấp tỉnh, những vận động viên có thành tích nổi bật sẽ được tiếp tục theo dõi, tuyển chọn và đào tạo. Với thể thao thành tích cao, việc phát hiện vận động viên từ phong trào cơ sở là một trong những khâu quan trọng để xây dựng lực lượng kế cận.

Bên cạnh 15 môn đã hoàn thành ở giai đoạn 1, một số nội dung thuộc giai đoạn 2 cũng đã được tổ chức trong tháng 9.

Điền kinh diễn ra từ ngày 8 đến 10/9; Chạy cà kheo ngày 8/9; Bắn nỏ - Bắn ná từ ngày 9 đến 10/9.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở Vovinam, Billiards, Kéo co và Đẩy gậy. Trong đó, Billiards nội dung Carom 3 băng cá nhân nam diễn ra từ ngày 10 đến 13/9.

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Không chỉ là một kỳ thi đấu

Với 23 môn, 308 nội dung và lực lượng vận động viên được tuyển chọn từ cơ sở, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là đợt đánh giá quy mô đối với phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.

Mục tiêu được đặt ra không chỉ là tổ chức các cuộc tranh tài mà còn phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Vì vậy, phía sau những bảng thành tích của Đại hội là bài toán xây dựng lực lượng cho thể thao Lâm Đồng.

Những vận động viên đang thi đấu hôm nay có thể chưa phải là những cái tên được biết đến rộng rãi. Nhưng qua kết quả thi đấu, chuyên môn và quá trình tập luyện, các địa phương, đơn vị có thêm cơ sở để nhận diện những nhân tố có khả năng phát triển.

Đại hội cũng là dịp đánh giá lại phong trào thể dục thể thao từ cơ sở, nơi 100% xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Từ phong trào rộng khắp ấy, mục tiêu cuối cùng là một phong trào thể thao được duy trì, những tài năng được phát hiện và một lực lượng vận động viên đủ sức đại diện cho Lâm Đồng ở những sân chơi lớn hơn.

Đó là cuộc tìm kiếm những “hạt giống” thể thao, bắt đầu từ chính những sân đấu ở cơ sở và tiếp tục trên hành trình hướng tới thể thao thành tích cao của tỉnh.