Xã Mỹ Đức, Hà Nội: Sôi nổi Đại hội thể dục, thể thao lần thứ I

(VTC News) -

Sáng 3/10, tại trường TH&THCS Mỹ Đức, UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao lần thứ I năm 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, nhấn mạnh, Đại hội thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đội nghi thức rước ảnh Bác Hồ qua khán đài.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, vừa khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với phong trào thể dục, thể thao, vừa thể hiện trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Đại hội không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là dịp biểu dương sức mạnh quần chúng, quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa và con người Mỹ Đức. Từ phong trào này, nhiều vận động viên trưởng thành, gặt hái thành tích cao góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Mỹ Đức năng động, giàu truyền thống thể thao.

Song song với đó, công tác chăm lo thanh, thiếu niên nhi đồng được xã Mỹ Đức đặc biệt chú trọng. Trong dịp hè 2025, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Đức đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.

Một số hình ảnh tại Đại hội thể dục, thể thao:

Khối Đoàn thanh niên diễu hành qua lễ đài.

Tiết mục đồng diễn của hội người cao tuổi.

Tiết mục trình diễn võ thuật.

Một số tiết mục văn nghệ với chủ đề “Mỹ Đức vững bước đi lên”.