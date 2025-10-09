Lâm Đồng - Khi ba dòng chảy hợp thành sức mạnh mới

(VTC News) -

Nỗ lực của ‘3 chân kiềng’ trước hợp nhất

Theo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, giai đoạn 2020 – 2025 là một hành trình đặc biệt vừa phải gánh chịu những tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, vừa là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ba địa phương - Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông - trước khi hợp nhất thành một thực thể hành chính mới.

Lâm Đồng là thực thể hành chính hợp nhất mới của ba địa phương - Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, từng tỉnh đã nỗ lực vượt qua thách thức, phát huy nội lực, khơi dậy sức sáng tạo để tạo nên một bức tranh phát triển đầy sinh động và toàn diện.

Toàn vùng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,47%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước, khẳng định năng lực phục hồi và bản lĩnh điều hành trong điều kiện đầy biến động.

Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” với nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh, thương hiệu nông sản được định vị rõ ràng và du lịch trở thành động lực quan trọng.

Bình Thuận nổi bật với thế mạnh biển, năng lượng tái tạo và dịch vụ; hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, du lịch và quản lý tài nguyên biển đảo.

Đắk Nông tạo dấu ấn bằng phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và hạ tầng giao thông, cùng với những bước tiến mạnh trong giáo dục, giảm nghèo và phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Cực Lâm Đồng (cũ) khẳng định thương hiệu nông sản và du lịch trở thành động lực quan trọng.

Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tiếp tục là nền tảng vững chắc. Lâm Đồng có trên 107.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hơn 149.000 ha sản xuất an toàn, với trên 900 sản phẩm OCOP và thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” lan tỏa khắp trong và ngoài nước.

Bình Thuận giữ vững vị thế trung tâm sản xuất tôm giống quốc gia, phát triển mạnh các vùng trồng thanh long, lúa gạo, sầu riêng xuất khẩu.

Đắk Nông chuyển hướng rõ rệt sang nông nghiệp hàng hóa, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su. Công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản và khoáng sản, trở thành điểm sáng, tạo thêm giá trị gia tăng và việc làm cho người dân.

Du lịch của ba tỉnh cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Sau đại dịch, ngành “công nghiệp không khói” đã phục hồi mạnh mẽ, đón gần 78,7 triệu lượt khách trong giai đoạn 2021–2025, trong đó 3,2 triệu lượt khách quốc tế. Các thương hiệu du lịch như Đà Lạt, Mũi Né, Hồ Tà Đùng… ngày càng khẳng định sức hút.

Những lễ hội lớn như Festival Hoa Đà Lạt, Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận – Hội tụ xanh, Hội thảo Hang động núi lửa Đắk Nông... không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – thiên nhiên đặc sắc của vùng đất hợp nhất.

Cực Bình Thuận (cũ) nổi bật với thế mạnh biển, năng lượng tái tạo và dịch vụ

Về hạ tầng, hàng loạt công trình chiến lược được triển khai đồng bộ: cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, cùng kế hoạch khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Các cảng hàng không Liên Khương và Phan Thiết được nâng cấp, mở ra mạng lưới giao thông đa chiều.

Hệ thống 15 khu công nghiệp và 67 cụm công nghiệp hình thành, thu hút hàng trăm dự án thứ cấp, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics. Bình Thuận đi đầu trong năng lượng tái tạo với hàng chục dự án điện gió, điện mặt trời; Đắk Nông phát triển công nghiệp bauxite - alumin - nhôm; còn Lâm Đồng tiên phong trong công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản.

Trên lĩnh vực xã hội và con người, các địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,43%/năm, chương trình nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Đến giữa năm 2025, toàn vùng có 230 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng chục xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu; hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa được đầu tư đồng bộ. Hệ thống chính trị, quốc phòng – an ninh, và an sinh xã hội được củng cố vững chắc, tạo tiền đề cho bước chuyển mình mới.

Cực Đắk Nông (cũ) tạo dấu ấn bằng phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản, nông sản, năng lượng và hạ tầng giao thông.

Nhìn lại giai đoạn 2020 - 2025, có thể khẳng định: những nỗ lực riêng rẽ nhưng bền bỉ của ba tỉnh chính là nền móng vững chắc để hình thành nên một Lâm Đồng mới - vùng hợp nhất hội tụ khát vọng phát triển toàn diện, bền vững và hài hòa.

Sau hợp nhất- Khát vọng một cực tăng trưởng mới

Ngày 9/10/2025, tại Học viện Lục quân Đà Lạt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc – đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất. Đại hội được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đưa vùng đất mới trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước.

Chủ đề Đại hội được xác định rõ ràng:

“Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Lâm Đồng mới đặt chỉ tiêu về phát triển xã hội và con người luôn ở mức cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất 5 nhóm quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Kiên định con đường đổi mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính; Xây dựng tư duy chiến lược dài hạn, khơi dậy khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh; Xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số để thích ứng với kỷ nguyên mới; Và quan trọng nhất: lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2025–2030 cho thấy một tầm nhìn táo bạo nhưng vững chắc: tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.700 - 7.500 USD, kinh tế số chiếm 25–30% GRDP, khu vực tư nhân đóng góp 78% trong nền kinh tế.

Đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có khoảng 33.000 doanh nghiệp hoạt động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP, đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm thu hút đầu tư mới của Tây Nguyên mở rộng.

Cùng với đó, chỉ tiêu về phát triển xã hội và con người cũng được đặt ở mức cao: chỉ số HDI phấn đấu đạt 0,75, tuổi thọ bình quân 74 - 75 tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo 89%, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%/năm, hướng tới mục tiêu xóa nghèo vào năm 2030. Đến cuối nhiệm kỳ, dự kiến 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 73 - 75% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Trên lĩnh vực môi trường - đô thị, Lâm Đồng mới cam kết phát triển bền vững: tỷ lệ che phủ rừng trên 46,2%, đô thị hóa đạt trên 50%, 100% nước thải khu công nghiệp và bệnh viện được xử lý đạt chuẩn, 90 -95% chất thải rắn đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định. Đây là định hướng rõ ràng cho một tỉnh xanh, sạch, phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường.

Tầm nhìn mới cho vùng đất hợp nhất

Trong hành trình phát triển mới, vùng đất hợp nhất Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông hội tụ trọn vẹn những lợi thế hiếm có: rừng đại ngàn, cao nguyên trù phú, biển xanh dài hơn 190 km, cùng vị trí trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Đây chính là “bộ ba trụ cột” tạo thế liên hoàn phát triển.

Đại hội lần thứ I xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, tập trung vào:

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Phát triển hạ tầng chiến lược - nhất là giao thông, năng lượng, chuyển đổi số;

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài;

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu;

Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển toàn diện.

Lâm Đồng mới đặt mục tiêu trở thành “thủ phủ sinh thái của Việt Nam” (Ảnh nguồn Đinh Thanh Hải)

Hàng loạt công trình trọng điểm đã được xác định cho giai đoạn tới: tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Liên Khương - Buôn Ma Thuột, cảng hàng không Liên Khương quốc tế, cùng các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu du lịch sinh thái và đô thị thông minh. Hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và chính quyền điện tử được coi là “động mạch số” của nền kinh tế tương lai.

Ngành du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng xanh, bền vững và đặc trưng bản sắc. Mỗi địa phương giữ một vai trò riêng: Đà Lạt - trung tâm du lịch sinh thái và văn hóa, Mũi Né – thủ phủ du lịch biển và thể thao mạo hiểm, Tà Đùng - biểu tượng du lịch sinh thái hồ - rừng. Cùng với đó, chương trình “Mỗi địa phương một sản phẩm đặc trưng” được mở rộng, đưa cà phê, rau, hoa, tơ lụa, thanh long, sầu riêng… trở thành thương hiệu quốc tế.

Với độ che phủ rừng trên 46%, Lâm Đồng mới đặt mục tiêu trở thành “thủ phủ sinh thái của Việt Nam”, nơi phát triển kinh tế song hành cùng gìn giữ thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Từ các khu rừng đầu nguồn, dòng sông suối đến di sản văn hóa các dân tộc, tất cả được xem là “tài sản xanh” - nền tảng cho phát triển bền vững và du lịch sinh thái thế hệ mới.

Sự hợp nhất không chỉ là phép cộng hành chính, mà là sự hội tụ của tiềm năng, bản sắc và khát vọng phát triển. Ba địa phương – ba sắc thái – nay cùng chung nhịp đập, cùng chia sẻ tầm nhìn “vươn mình” vì một Lâm Đồng năng động, sáng tạo, thịnh vượng.

Phát biểu tại họp báo trước Đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng tôi không xem hợp nhất là thử thách, mà là cơ hội để Lâm Đồng bước lên tầm cao mới. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một tỉnh phát triển khá, nơi người dân có cuộc sống hạnh phúc, nơi Đảng gắn bó với dân, và nơi khát vọng phát triển trở thành hiện thực.”