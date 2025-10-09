Lâm Đồng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Đại hội có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 220.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên ba tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông hợp nhất theo Nghị quyết của Quốc hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính bước ngoặt.

Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ gồm ba phiên làm việc chính:

Phiên trù bị diễn ra chiều 9/10, thảo luận và thông qua các quy chế, chương trình làm việc, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên khai mạc chính thức vào sáng 10/10, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương. Đại hội sẽ nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phiên bế mạc ngày 11/10 sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội, công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030, và bế mạc Đại hội trong không khí đoàn kết, thống nhất và tin tưởng.

Lâm Đồng chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần I nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội lần này sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020–2025 của ba địa phương trước hợp nhất, đồng thời đề ra mục tiêu, định hướng, sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 đạt 10–10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 6.700–7.500 USD, kinh tế số chiếm 25–30% GRDP, và tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Lâm Đồng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 đạt 10–10,5%/năm.

Tỉnh cũng xác định phát triển bền vững, xanh và toàn diện là định hướng xuyên suốt, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng chính quyền số và phát triển con người toàn diện.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và logistics vùng, đồng thời mở rộng kết nối hạ tầng với các trung tâm kinh tế lớn của Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Ban Tổ chức Đại hội cho biết công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. Toàn bộ chương trình, nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền – an ninh trật tự đều đã sẵn sàng để Đại hội diễn ra thành công, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.