Hồ chứa nước trăm tỷ ở Lâm Đồng: Hứa hẹn tưới tiêu, thực tế sạt lở tiêu điều

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong thời gian qua, ngành chức năng địa phương đã khẩn trương thực hiện các thủ tục để đảm bảo đúng tiến độ thi công hồ chứa nước Đông Thanh cũng như giải quyết các vấn đề về nước cho người dân. Tuy nhiên, quá tình triển khai đã gặp những khó khăn, vướng mắc do sự cố sạt trượt. Hiện địa phương đang triển khai để cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân theo đúng kế hoạch. Theo đó, có 22 hộ dân có đủ điều kiện để cấp đất tái định cư, dự kiến trong tháng 8/2025, địa phương sẽ giải quyết dứt điểm.