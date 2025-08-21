Hồ chứa nước trăm tỷ ở Lâm Đồng: Hứa hẹn tưới tiêu, thực tế sạt lở tiêu điều

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công xây dựng năm 2022 tại xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng với diện tích hơn 48ha. Dự án do UBND huyện Lâm Hà (cũ) của tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án này hoàn thành, sử dụng vào năm 2024, cung cấp nước tưới cho 700ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay dự án bị sạt trượt, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Hồ chứa nước Đông Thanh sau 3 năm khởi công xây dựng đến giờ vẫn ngổn ngang, bừa bộn vì sự cố sạt trượt đất vào năm 2023.
Quá trình triển khai thi công dự án thì khu vực đồi vai phải đập, nằm ngoài và gần với khu vực tràn xả lũ xảy ra tình trạng sụt lún đất, gây nứt và xô nghiêng nhà của một số hộ gia đình.
Sụt lún cũng làm gói thầu số 13 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã thanh tra toàn diện đối với dự án hồ chứa nước Đông Thanh.
Đến nay, khu vực hồ chứa nước Đông Thanh đã tạm dừng thi công, nhiều hạng mục xuống cấp, bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm khắp nơi.
Trong khi đó, người dân bị ảnh hưởng vẫn đang phải gắng gượng bám trụ mảnh đất còn lại sau vụ sạt trượt để có thu nhập mặc dù tình trạng sạt lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Một căn nhà người dân bị phá hủy hoàn toàn bởi sạt lở đất trong quá trình thi công dự án.
Gia đình ông bà Đỗ Văn Đam, Đoàn Thị Nhũ cho biết, sau khi được đền bù, gia đình còn lại 0,7 ha đất trồng cà phê. Tuy nhiên, sau sự cố sạt trượt thì việc trồng, chăm sóc cây trồng rất khó khăn. Khu vườn nhà ông bà nằm cheo leo trên đồi với những vết nứt lộ thiên chạy dọc từ trên xuống dưới. Thế nhưng, gia đình không thể đi nơi khác bởi chưa có đất tái định cư.
Bên dưới công trình, nền đất nứt nẻ và hở rãnh chằng chịt khắp nơi.
Những đoạn mương nước bị đổ ngã, hư hỏng nặng.
Không thể hình dung những khối bê tông này lại đổ ngã ngổn ngang một cách dễ dàng như vậy.
Những lớp bê tông nứt toác, trơ khung sắt phơi nắng phơi sương suốt 2 năm qua.
Căn nhà được xây dựng với số tiền hơn 3 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thắng xuống cấp nghiêm trọng, bị bỏ hoang từ khi bị sạt trượt đến nay. Hàng xóm của ông Thắng cho biết, do sạt trượt nên gia đình phải chuyển đi nơi khác ở vì thế trộm cắp liên tục "ghé thăm".
Ngôi nhà còn rất mới nhưng đã nứt vỡ, hư hỏng rất nặng nề khiến ông Thắng vô cùng tiếc nuối.
Ông Đỗ Văn Tái (sống tại khu vực hồ chứa nước Đông Thanh) cho biết: "Kể từ khi sạt trượt đất, việc xây dựng hồ chứa nước dừng lại khiến vườn tược nhà tôi bị ảnh hưởng. Chúng tôi phải nhờ nước mưa và khoang giếng rồi trữ trong các ao lớn để tưới tiêu. Nguồn nước tưới cho cây cối, sinh hoạt rất hạn chế, nhất là mùa khô".
Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong thời gian qua, ngành chức năng địa phương đã khẩn trương thực hiện các thủ tục để đảm bảo đúng tiến độ thi công hồ chứa nước Đông Thanh cũng như giải quyết các vấn đề về nước cho người dân. Tuy nhiên, quá tình triển khai đã gặp những khó khăn, vướng mắc do sự cố sạt trượt. Hiện địa phương đang triển khai để cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân theo đúng kế hoạch. Theo đó, có 22 hộ dân có đủ điều kiện để cấp đất tái định cư, dự kiến trong tháng 8/2025, địa phương sẽ giải quyết dứt điểm.
