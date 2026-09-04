Làm ăn thua lỗ, gã đàn ông lập công ty để lừa 2,45 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 4/9, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do chiếm đoạt tổng cộng 2,45 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, khoảng tháng 2/2023, Khoa thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist - Khu du lịch sinh thái An Nhiên, đảm nhiệm vị trí giám đốc.

Dù doanh nghiệp không có chức năng, cấp phép đưa người ra nước ngoài, Khoa vẫn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc du lịch Mỹ, châu Âu.

Nguyễn Đình Đăng Khoa tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Thái Bình)

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa yêu cầu nhiều người nộp các khoản tiền chi phí hồ sơ, visa, vé máy bay và tiền “cọc chống trốn” để thực hiện thủ tục xuất ngoại. Bằng thủ đoạn này, Khoa chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Trong đó, ông Nguyễn Văn T. bị lừa 80 triệu đồng; bà Lê Thị Hoài P. mất 310,5 triệu đồng; ông Lê Quang Đ. bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu trò “đi du lịch châu Âu trước để dễ đậu visa Mỹ”.

Năm 2024, thông qua một trung gian tại Nghệ An, Khoa tiếp tục nhận tiền cọc xuất ngoại của 27 người dân địa phương này, chiếm đoạt thêm hơn 1,05 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, Nguyễn Đình Đăng Khoa chiếm đoạt 2,45 tỷ đồng của các bị hại.

Trước đó, Khoa từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (năm 2009) và bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào năm 2025.