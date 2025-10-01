Kỹ thuật giúp Marc Márquez và Ducati vô địch sớm 5 chặng MotoGP 2025

(VTC News) -

Tại chặng Grand Prix Nhật Bản 2025, Marc Márquez đã chính thức cùng Ducati giành chức vô địch Thế giới MotoGP sớm 5 chặng đua. Đây là lần đầu tiên tay đua người Tây Ban Nha vô địch thế giới trong màu áo Ducati, đồng thời giúp thương hiệu Ý đạt danh hiệu Vô địch Tay đua lần thứ tư liên tiếp, sau Francesco Bagnaia (2022–2023) và Jorge Martín (2024).

Kết quả này cũng song hành cùng danh hiệu Vô địch Nhà sản xuất đã được Ducati bảo đảm tại Barcelona, đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp thương hiệu Borgo Panigale thống trị MotoGP.

Claudio Domenicali – CEO Ducati, chia sẻ: “Trên đường đua, mọi thứ có vẻ dễ dàng, đặc biệt khi kết quả đến liên tục, nhưng đằng sau mỗi thành công là sự hợp tác không ngừng nghỉ: hàng tháng trời thiết kế và mô phỏng, hàng giờ phân tích dữ liệu, tinh chỉnh động cơ đến từng chi tiết nhỏ nhất, chiến lược đua được nghiên cứu tỉ mỉ".

Marc Márquez cùng Ducati giành chức vô địch Thế giới MotoGP sớm 5 chặng. (Ảnh: Ducati)

Đằng sau các chiến thắng là một hệ thống vận hành bài bản, khối lượng công việc khổng lồ và tỉ mỉ của đội ngũ tại Borgo Panigale - trung tâm của Ducati, với hơn 100.000 giờ thiết kế, 11.000 giờ tính toán mô phỏng, 80 lần tinh chỉnh động cơ, cùng hàng terabyte dữ liệu được phân tích.

Ducati Lenovo Team cũng dành hơn 30.000 giờ trong garage và hơn 300 cuộc họp kỹ thuật để đưa Desmosedici GP tới đỉnh cao.

Marc Márquez thể hiện sự vượt trội với chuỗi thành tích ấn tượng. (Ảnh: Ducati)

Trong mùa giải 2025, Marc Márquez thể hiện sự vượt trội được đánh dấu bằng những con số ấn tượng bao gồm 14 chiến thắng chặng Sprint và 11 chiến thắng GP, đưa anh lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới với 541 điểm, bỏ xa người về nhì tới 201 điểm.

Dấu ấn của tay đua này cũng được thể hiện rõ nét với 10 lần thắng Sprint-GP trong mùa giải, trong đó có 7 lần liên tiếp, kỷ lục giúp anh trở thành tay đua có chuỗi chiến thắng kết hợp dài nhất tại MotoGP.

Trọng tâm của những thành công này là các con số minh họa cho sự cam kết và công việc tỉ mỉ của đội ngũ Borgo Panigale. (Ảnh: Ducati)

Tại Việt Nam, Ducati cũng bước sang giai đoạn mới với Ducati Vietnam 2.0, do Trâm Anh Motorsports (TAMS) phân phối từ ngày 1/9. Nhà phân phối này cho biết bên cạnh chính sách bảo hành 3 năm, giá bán cạnh tranh thì hai showroom lớn tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được đơn vị này khai trương trong Quý IV.

Song hành cùng những chiến thắng MotoGP, các công nghệ tiên phong như khí động học, điện tử hay van Desmodromic tiếp tục được ứng dụng trên các dòng xe thương mại như Panigale V4, Streetfighter, Multistrada hay Scrambler.