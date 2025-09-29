Xe Skoda hút khách tham quan tại triển lãm ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Từ ngày 25/9 đến 5/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh diễn ra triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh. Được sản xuất ngay "vùng đất mỏ", các mẫu xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia thu hút sự chú ý của người dân địa phương tại triển lãm.

Rất đông đại biểu, khách mời tham dự triển lãm.

Ngày đầu tiên tại triển lãm, gian trưng bày của Tổ hợp TCVH đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Các hoạt động nổi bật bao gồm khu trưng bày kỹ thuật giới thiệu hệ khung gầm MQB danh tiếng của Tập đoàn Volkswagen đang được sử dụng trên các mẫu xe Skoda được sản xuất tại Việt Nam và trải nghiệm trên đường thử tất cả dòng xe đang được Skoda Việt Nam phân phối bao gồm: Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Kushaq, Skoda Slavia.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp tổ hợp công nghiệp Thành Công Việt Hưng cho biết: “Chúng tôi tự hào về việc Tổ hợp và Nhà máy ô tô TCVH đã đi vào hoạt động sản xuất, là những dự án trọng điểm, mang tính động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô tại Quảng Ninh.

Những sản phẩm được xuất xưởng từ nhà máy TCVH của TC Group đang góp phần cung cấp ra thị trường những chiếc ô tô châu Âu an toàn, mạnh mẽ, chất lượng cao với giá thành hợp lý, phục vụ nhu cầu của khách hàng nội địa và khu vực".

Được biết, sự gắn kết đặc biệt giữa TC Group và tỉnh Quảng Ninh được đánh dấu bằng sự hình thành và phát triển của Tổ hợp TCVH. Với quy mô diện tích lên đến 400 ha, đây là tổ hợp công nghệ ô tô và công nghiệp phụ trợ tiên phong tại Quảng Ninh. Dự án đóng vai trò hạt nhân giúp thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành ô tô, cùng các doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần kiến tạo nên vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ công nghiệp ô tô Việt Nam.

Skoda Kushaq ra mắt ngày 28/6/2025 ghi dấu Quảng Ninh trở thành “quê hương” của thương hiệu Skoda, thể hiện sự gắn kết sâu sắc giữa TC Group, Skoda Việt Nam và địa phương. Tiếp đó, chiếc xe thứ hai được Nhà máy ô tô TCVH sản xuất là Skoda Slavia đã được ra mắt thị trường ngày 11/9 vừa qua.

Sự xuất hiện của các mẫu xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Trong tháng 9/2025, Skoda Việt Nam triển khai ưu đãi hấp dẫn tương đương 100% lệ phí trước bạ và miễn phí bảo dưỡng lần đầu, tương đương mốc 7.500km dành cho khách hàng sở hữu xe Skoda Slavia.