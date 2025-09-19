Tay đua F1 với 7 chức vô địch thế giới bán sạch bộ sưu tập xe hơn 460 tỷ đồng

(VTC News) -

Tay đua 40 tuổi cho biết với các phóng viên tại chặng Azerbaijan Grand Prix rằng anh không còn sở hữu bộ sưu tập gồm những mẫu Ferrari, Mercedes và McLaren phiên bản giới hạn trị giá hàng triệu USD.

“Tôi không còn chiếc xe nào nữa", tay đua người Anh chia sẻ. “Tôi đã bán hết xe. Giờ tôi quan tâm đến nghệ thuật nhiều hơn. Nếu có mua xe, có lẽ tôi sẽ chọn Ferrari F40. Nhưng đó cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy".

Lewis Hamilton tại giải Azerbaijan Grand Prix. (Ảnh: Reuters)

Hamilton từng được chụp ảnh khi bên cạnh một chiếc F40 tại đường thử Fiorano của Ferrari, vào thời điểm anh gia nhập đội đua Ý từ Mercedes hồi tháng 1.

Anh cũng là một người theo chế độ ăn chay thuần và nhiều năm qua thường lên tiếng về các vấn đề môi trường, từng tiết lộ vào năm 2019 rằng, anh đã bán bớt một phần bộ sưu tập xe và chuyển sang dùng các mẫu hybrid hoặc xe điện. Trước đó, anh cũng bán chiếc máy bay riêng.

“Tôi không còn lái bất kỳ chiếc xe nào mà mình sở hữu nữa. Tôi chỉ lái chiếc Mercedes điện EQC của tôi”, anh nói vào năm 2020 khi vẫn còn thi đấu cho Mercedes.

Lewis Hamilton cùng chiếc F40.

Theo The Sun, bộ sưu tập siêu xe của Hamilton ước tính trị giá khoảng 13 triệu bảng Anh (hơn 460 tỷ đồng), được cất giữ trong những gara riêng ở Monaco và Los Angeles.

Một số mẫu xe đắt tiền của tay đua 40 tuổi.

Hamilton được xem là một trong những tay đua toàn diện nhất trên đường đua, nổi bật ở nhiều khía cạnh khác nhau. Anh thường được miêu tả với phong cách lái mang tính tấn công, cùng khả năng tự nhiên trong việc xác định giới hạn của chiếc xe.

Mark Hughes, cây bút của trang web chính thức Formula One, nhận xét rằng Hamilton “rất mạnh mẽ khi phanh, nhưng lại sở hữu khả năng tuyệt vời trong việc điều chỉnh lực phanh theo tốc độ giảm lực ép xuống, nhờ vậy không lãng phí độ bám đường mà cũng không bị khoá bánh xe".

Paddy Lowe, cựu giám đốc kỹ thuật của McLaren, cũng từng cho biết Hamilton có thể thoải mái xử lý những tình huống mất ổn định phía sau ở mức độ mà hầu hết các tay đua khác sẽ khó có thể chấp nhận.

Năm 2007, Hamilton ký hợp đồng với McLaren, trở thành tay đua da màu đầu tiên tham gia Công thức 1 tại Giải đua Australian Grand Prix. Tay đua được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất toàn cầu năm 2020 và được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ năm 2021.