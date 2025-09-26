Giảm giá 'khủng' vẫn không thể cứu vãn, Acura khai tử mẫu EV đầu tiên

(VTC News) -

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang tăng tốc vào kỷ nguyên xe điện, quyết định của Acura, thương hiệu xe hạng sang trực thuộc tập đoàn Honda, về việc khai tử mẫu SUV điện đầu tiên của hãng – ZDX thu hút sự chú ý. Đây được xem là bước đi chiến lược sau khi liên doanh giữa Acura và General Motors tan rã vào cuối năm 2023.

Theo đó, Acura xác nhận rằng ZDX sẽ ngừng sản xuất ngay lập tức và sẽ không có phiên bản 2025. Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày trước khi khoản tín dụng thuế xe điện liên bang 7.500 USD tại Mỹ kết thúc, và ngay sau khi Nissan tuyên bố khai tử mẫu Ariya EV.

Để cứu vãn doanh số của Acura ZDX, hãng đã từng tung ra mức ưu đãi lên tới 30.000 USD so với giá niêm yết. (Nguồn: Carscoops)

Một người phát ngôn của hãng cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng, điều kiện thị trường, cũng như các mục tiêu chiến lược dài hạn. Chúng tôi có thể xác nhận rằng mẫu Acura ZDX đã chấm dứt sản xuất.”

Acura nhấn mạnh, dù ZDX kết thúc sớm, nhưng mẫu xe này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình chuyển đổi của thương hiệu.

“ZDX đã đóng vai trò giá trị đối với thương hiệu Acura, và sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển vào năm sau với sự ra mắt của Acura RSX chạy điện hoàn toàn, dự kiến được sản xuất tại Trung tâm EV ở Ohio trong nửa cuối năm 2026, cũng như các mẫu hybrid-electric hiện đang trong quá trình phát triển,” người phát ngôn nói thêm.

Các khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ hỗ trợ sản phẩm thông qua hệ thống đại lý của hãng, bao gồm dịch vụ, phụ tùng và bảo hành. (Nguồn: Carscoops)

Vì sao mẫu xe điện ZDX thất bại?

Theo Car Dealership Guy News, một bản ghi nhớ nội bộ đã được gửi đến đại lý Acura trước khi thông tin được xác nhận công khai.

ZDX được phát triển trên nền tảng Ultium của GM, chia sẻ khung gầm với Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV và Honda Prologue. Tuy nhiên, mẫu xe chưa bao giờ đạt kỳ vọng. Có thời điểm, mức ưu đãi bán hàng lên tới 30.000 USD so với giá niêm yết, nhưng vẫn không cải thiện được doanh số, và cuối cùng Acura bỏ luôn phiên bản 2025.

Quyết định này không quá bất ngờ, đặc biệt sau khi liên doanh GM – Honda tan rã. CEO Honda Toshihiro Mibe từng thừa nhận: “Sau một năm nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy điều này khó khả thi về mặt kinh doanh, vì vậy ở thời điểm hiện tại, chúng tôi quyết định dừng phát triển một mẫu EV giá rẻ.”