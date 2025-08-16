Kịp thời cứu công dân Trung Quốc ngất xỉu tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

(VTC News) -

Ngày 16/8, lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa phối hợp sơ cứu thành công một nữ công dân Trung Quốc bị ngất xỉu trên cầu Bắc Luân 1 khi đang chuẩn bị nhập cảnh Việt Nam.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sơ cứu nữ công dân Trung Quốc ngất xỉu trên cầu Bắc Luân 1.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 16/8, trong quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, người phụ nữ có tên Cen Shenfeng (SN 1957, quốc tịch Trung Quốc) bị ngất xỉu lúc di chuyển tới khu vực cầu Bắc Luân 1.

Sau khi được cứu tỉnh, nữ công dân Trung Quốc được chiến sĩ biên phòng cùng người dân đưa lên xe để bàn giao cho phía nước bạn.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ biên phòng thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái khẩn trương sơ cứu và phối hợp với lực lượng y tế tại cửa khẩu đưa người này trở về nước.

Sau khi được sơ cứu, nữ công dân Trung Quốc tỉnh lại và được cơ quan chức năng bàn giao cho cán bộ y tế, hải quan phía Trung Quốc để tiếp tục kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ hải quan Trung Quốc tiếp nhận người phụ nữ tại khu vực cầu Bắc Luân 1.