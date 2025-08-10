CSGT bật đèn, còi ưu tiên đưa thai phụ gặp nguy hiểm từ Tây Ninh về TP.HCM

(VTC News) -

Trưa 10/8, gia đình sản phụ Huỳnh Thị Tuyết (SN 2000, quê Đồng Tháp) liên hệ với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) vì giúp đỡ gia đình trong lúc nguy cấp.

Các chiến sĩ CSGT cùng gia đình đưa thai phụ gặp nguy hiểm vào bệnh viện. (Ảnh: B.L)

Chiều 9/8, tổ công tác gồm 4 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ Tây Ninh về TP.HCM). Đến Km 14, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 63A-156.93 liên tục ra tín hiệu cầu cứu. Tổ công tác yêu cầu phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp.

Chị Đặng Thị Ngọc Yến (người điều khiển phương tiện) hoảng hốt nhờ tổ công tác dẫn đường vào bệnh viện vì thai phụ Huỳnh Thị Tuyết trong xe đang thiếu oxy, động thai, có dấu hiệu thở dốc, tính mạng của thai phụ và thai nhi đang gặp nguy hiểm.

Do phương tiện lưu thông trên cao tốc khá đông, nếu kéo dài thời gian thì thai phụ và thai nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình thế cấp bách, thiếu tá Nguyễn Hoàng Sơn đã gọi điện báo nhanh về ban chỉ huy đội, đồng thời nhanh chóng cùng tổ công tác bật đèn, còi ưu tiên dẫn đường cho xe chở thai phụ vào bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, tổ CSGT cùng gia đình thai phụ đã đến bệnh viện. Thiếu tá Sơn cùng các bác sĩ chuyển thai phụ vào phòng cấp cứu rồi mới trở lại vị trí làm nhiệm vụ. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên thai phụ sinh em bé an toàn. Sức khỏe của mẹ và con đều tốt.

Sau khi đỡ lo lắng, gia đình đã liên hệ với thiếu tá Nguyễn Hoàng Sơn cùng tổ công tác để cảm ơn về những nghĩa cử đẹp.