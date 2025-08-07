Công an Đà Nẵng kịp thời đưa thai phụ bị tai nạn đi cấp cứu

(VTC News) -

Theo đó, chiều 6/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến ĐT 609 (đoạn qua thôn Đông Lâm, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 là chị H.T.T. (trú xã Hà Nha), gặp tai nạn giao thông.

Nạn nhân nằm trên đường trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nguy hiểm đến tính mạng và thai nhi.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, thai phụ ở Đà Nẵng được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: C.A)

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng trong Tổ công tác lập tức dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe của thai phụ. Rất nhanh chóng, nạn nhân được đưa lên xe ô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát trật tự để đi cấp cứu.

Tổ công tác cũng kịp thời liên hệ với khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều xe cứu thương hỗ trợ. Khi đến khu vực thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, thai phụ được bàn giao sang xe cấp cứu và tiếp tục đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tình của Tổ công tác Công an xã Hà Nha cùng khoa Cấp cứu của bệnh viện, sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện đã tạm thời ổn định.