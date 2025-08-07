Ba hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc giúp đỡ hơn 47 triệu đồng

(VTC News) -

Hoàn cảnh đầu tiên là gia đình bé Lèng Seo Thiện, trú tại tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Thiện là nhân vật trong bài viết: “Bố nghèo ôm con bỏng nặng vượt hơn 300 km tìm sự sống”, đăng tải trên Báo Điện tử VTC News ngày 23/6.

Thiện bị bỏng nặng sau khi nhóm lửa rang cơm. Cả gia đình dốc nước, chăn ướt, đất cát… làm mọi cách để dập lửa. Thiện được đưa đến trung tâm y tế khu vực, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh, nhưng do vết bỏng quá nặng, nên phải chuyển tuyến Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Thiện được chẩn đoán bỏng 45% diện tích cơ thể, trong đó nhiều vùng bỏng sâu nguy cơ tiến triển đến độ 4, mức độ nghiêm trọng nhất, đòi hỏi phải ghép da tự thân.

Thương cảm hoàn cảnh của Thiện, bạn đọc Báo điện tử VTC News ủng hộ số tiền 17.840.000 đồng. Đón nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, anh Lèng Seo Long – bố của Thiện xúc động nói: “Trong lúc gia đình gặp khó khăn, may mắn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Anh Lèng Seo Long - bố của em Thiện nhận sự giúp đỡ của bạn đọc. (Ảnh: Khắc Việt)

Cùng ngày, Báo Điện tử VTC News đến Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 17.584.897 đồng đến gia đình ông Ngô Văn Quyết, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Quyết là nhân vật trong bài viết: “Cảnh đời lay lắt của người đàn ông cao chưa đầy một mét, bán hàng rong mưu sinh”, đăng tải ngày 27/5.

Ông Quyết bị gù vẹo cột sống, mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh khiến tay chân teo nhỏ, yếu ớt, thể hình không phát triển bình thường. Người ông cao chưa đầy một mét, xương vai gồ lên, xương sống cong như chữ S, mỗi bước đi đều khó nhọc.

Mười tháng trước, ông Quyết đau bụng dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm, người lả đi. Nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán sỏi tiết niệu nặng, phải mổ khẩn. Ca phẫu thuật thành công, nhưng chi phí vượt quá khả năng chi trả, không còn cách nào, vợ ông phải vay nóng, gán nợ để chồng được xuất viện.

Ông được hẹn tái khám để rút ống sau vài tháng, nhưng không xoay đủ tiền, việc điều trị buộc phải bỏ dở. Gần đây, ông liên tục sốt cao, tiểu buốt, cơ thể suy kiệt. Gia đình ngoài Bắc biết tin, lập tức đưa ông ra Hà Nội cấp cứu. Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ xác định ông bị nhiễm khuẩn tiết niệu nặng, nguy cơ nhiễm trùng huyết cao nếu không xử lý kịp thời.

Sau khi hoàn cảnh của ông Quyết được Báo điện tử VTC News chia sẻ, gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 17.584.897 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ ông Quyết đã được trao đến tận tay gia đình.

Chị Trần Thị Hải Hà - vợ anh Trì đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc. (Ảnh: Khắc Việt)

Ngoài 2 hoàn cảnh trên, đại diện Báo cũng trao cho gia đình anh Mạc Thanh Trì, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ). Anh Trì là nhân vật trong bài viết: “Chồng và con liên tiếp nhập viện, người phụ nữ phải bán nhà, gánh khoản nợ lớn”, đăng tải ngày 12/5.

Anh Trì làm nghề lái xe tải suốt nhiều năm, từng là trụ cột của gia đình. Năm 2023, trong một lần chở hàng, anh gặp tai nạn nghiêm trọng, gãy cả hai chân.

Tai nạn không chỉ khiến anh nằm viện suốt nhiều tháng trời mà còn kéo theo khoản bồi thường hơn 300 triệu đồng cho công ty vì làm hư hại xe và hàng. Chi phí điều trị cũng hơn 100 triệu đồng. Hơn một năm sau, anh Trì mới có thể đi lại.

Tai họa chưa dừng lại. Tháng 9/2024, cô con gái Mạc Thanh Nhung (17 tuổi), bỗng cảm thấy khó thở, tức ngực. Nhập viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim phức tạp, buộc phải chuyển gấp lên Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngoài bệnh tim, Nhung còn phát hiện nhiễm virus lạ, không thể xác định thuốc đặc trị, virus phá hủy gan, phổi, thận.

Chỉ 10 ngày sau khi con gái phẫu thuật, trên đường đi làm về, anh Trì gặp tai nạn lần thứ hai. Lần này nghiêm trọng hơn cả lần trước. Anh chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương, gãy bốn xương sườn, tay, xương đòn.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của bố con anh Trì được chia sẻ, gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 12.000.000 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ bố con anh Trì đã được trao đến tận tay gia đình.