Kịch bản phân vai tinh vi lừa tiền của 8 kẻ giả danh nhân viên giao hàng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của các đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố 7 bị can trong đường dây này. Quá trình mở rộng điều tra, ngày 10/9, cơ quan công an vận động Trần Tuấn Vũ (SN 2006, trú tại Hà Nội) đến đầu thú.

Trần Tuấn Vũ đến Cơ quan Công an đầu thú. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Phân vai để lừa đảo

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn trong cùng kịch bản lừa đảo.

Nhóm đầu tiên giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ với những người từng đặt mua hàng trực tuyến. Sau khi sử dụng thông tin đơn hàng để tạo lòng tin, các đối tượng thông báo khách hàng đã đăng ký một dịch vụ có thu phí.

Địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Khi bị hại lo lắng và đề nghị hủy dịch vụ, cuộc gọi được chuyển sang nhóm tiếp theo giả danh nhân viên kho hàng. Nhóm này tiếp tục duy trì câu chuyện, trấn an và hướng dẫn bị hại kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để “hỗ trợ xử lý”.

Sau đó, bị hại được chuyển sang nhóm giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng. Chúng hướng dẫn nạn nhân thực hiện một số thao tác và chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị.

Khi tiền được chuyển, những kẻ này nhanh chóng luân chuyển, phân chia nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Cơ quan công an xác định những người trực tiếp gọi điện được phân công từng vai, cung cấp kịch bản có sẵn và phối hợp với các nhóm còn lại. Việc liên tục chuyển người gọi khiến bị hại lầm tưởng đang làm việc với nhiều bộ phận của cùng một doanh nghiệp giao hàng.

Chân dung kẻ điều hành

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại Hà Nội) giữ vai trò tổ chức, điều hành đường dây.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Hậu. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)/.

Hậu chuẩn bị địa điểm, điện thoại, SIM, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng; đồng thời xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận việc phân chia tiền chiếm đoạt.

Trần Tuấn Vũ được xác định tham gia cùng Hậu tổ chức, điều phối hoạt động; cung cấp dữ liệu khách hàng và quản lý, phân chia số tiền chiếm đoạt.

Sau khi biết các đối tượng trong nhóm bị phát hiện, Vũ xóa dữ liệu, tiêu hủy điện thoại nhằm che giấu hành vi. Sau đó, Vũ đến đầu thú và khai nhận hành vi liên quan.

Theo Thượng tá Bùi Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, thủ đoạn đáng chú ý của nhóm này là tổ chức hoạt động theo nhiều công đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp theo một kịch bản thống nhất.

Từ ngày 5/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố 7 bị can trong đường dây này. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng nhân viên giao hàng, nhân viên kho hoặc tổng công ty giao hàng, nhất là khi người gọi thông báo phát sinh khoản phí, đăng ký dịch vụ hoặc yêu cầu thao tác để hủy dịch vụ.

Người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển qua số điện thoại, ứng dụng chính thức để kiểm chứng; không truy cập đường dẫn lạ, cung cấp mã xác thực, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc chuyển tiền khi chưa xác định chính xác người nhận.