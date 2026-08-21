Không thể nhận ra 'người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai'

Theo QQ, mới đây truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) bắt gặp nữ ca sĩ - diễn viên Nhậm Gia Huyên (Selina), thành viên nhóm nhạc (S.H.E) trên đường phố, cô đi đón con cùng bạn trai. Cả ba trò chuyện vui vẻ, trông rất hạnh phúc. Sau khi đón con, cô tham gia hai hoạt động thể thao.

Đã rất lâu rồi Selina Nhậm Gia Huyên mới xuất hiện trước công chúng, vóc dáng của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ.

Từ khóa “Selina tăng cân quá nhiều” trở thành đề tài được mạng xã hội quan tâm. Nhiều cư dân mạng tiếc nuối vì cô gái ngọt ngào xinh đẹp ngày xưa đã không còn nữa.

Hiện tại, Selina để tóc ngắn, ít chăm chút ngoại hình, thời trang xuề xòa, khó nhận ra ánh hào quang ngôi sao khi xưa.

Selina Nhậm Gia Huyên khiến khán giả không nhận ra khi với ngoại hình tăng cân nhiều.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) được xem là sao nữ có cuộc đời bất hạnh bậc nhất showbiz Trung Quốc. Cô vốn có ngoại hình xinh đẹp nổi bật, nổi tiếng khắp châu Á khi là thành viên của nhóm nhạc S.H.E. Trong cộng đồng yêu nhạc Hoa ngữ, S.H.E từng có lượng fan đông đảo. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, các thành viên còn tham gia loạt phim như Hoa hồng tình yêu, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ...

Vì vậy, Nhậm Gia Huyên từng là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai, là biểu tượng thanh xuân của đông đảo thế hệ 8X-9X.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, năm 2010, Selina Nhậm Gia Huyên gặp tai nạn nghiêm trọng trên phim trường Tôi có hẹn với mùa xuân. Một vụ nổ lớn khiến Selina bị bỏng tới 54% cơ thể, tỷ lệ sống sót lúc bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn 46%.

Dung nhan của cô bị hủy hoại, cả cơ thể đều là vết sẹo, di chứng kéo dài khiến nữ nghệ sĩ phải chịu nỗi đau trong nhiều năm. Có thời điểm, cô bị nhiễm trùng nặng khiến tính mạng nguy hiểm. Nữ ca sĩ phải giành giật sự sống trong 90 ngày mới thoát khỏi cửa tử.

Không những vậy, tai nạn còn làm ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp và hôn nhân của Selina. Do bị hủy dung và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép da, Selina phải hủy bỏ nhiều kế hoạch nghệ thuật. Đồng thời, vì uống thuốc nhiều, sức khỏe của cô bị ảnh hưởng dẫn tới khó mang thai.

Nhậm Gia Huyên từng là thiên thần ngọt ngào, xinh đẹp của giới giải trí xứ Đài. Nữ diễn viên đánh mất sự nghiệp và hạnh phúc vì tai nạn trên phim trường.

Selina kết hôn với luật sư Trương Thừa Trung năm 2011, nhưng đến năm 2015, chồng cô bị phát hiện ngoại tình. Tháng 3/2016, Selina thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống.

Năm 2019, Nhậm Gia Huyên hẹn hò với một người ngoài ngành. Đến năm 2023, cô đón con trai đầu lòng, gọi là bé Hạt Điều Nhỏ, kỷ niệm chuyến du lịch sang Việt Nam. Họ không kết hôn nhưng có cuộc sống hạnh phúc bình dị.