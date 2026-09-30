Khởi tố người không bằng cấp y dược, thổi phồng công dụng thảo mộc để bán

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) và Công an phường Yên Bái kiểm tra cơ sở kinh doanh của Mạnh tại số 35 Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Bái.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định Mạnh kinh doanh các mặt hàng thảo mộc và kết hợp bán hàng trên mạng xã hội. Người này sử dụng 4 tài khoản Facebook gồm “Dược liệu núi Tây Bắc”, “Nông sản tự nhiên Yên Bái”, “Dược liệu Bảo Yến” và “Rau Mương khô Tây Bắc” để giới thiệu, bán sản phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Qua kiểm tra, Mạnh không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đối với một số mặt hàng như Quả Trâu cổ khô, Dòi thân tím (Bọ mắm) và Rau mương khô.

Cơ quan công an sau đó xác minh việc Mạnh tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm trên mạng. Theo kết quả điều tra, những thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng của các mặt hàng được giới thiệu không đúng thực tế nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua sản phẩm.

Đáng chú ý, dù không được đào tạo, không có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn quảng cáo các sản phẩm với nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe. Người này giới thiệu các mặt hàng có nguồn gốc từ Tây Bắc, trong khi quá trình xác minh cho thấy hàng được nhập từ nhiều nguồn trôi nổi.

Mạnh sử dụng 4 tài khoản facebook để kinh doanh các mặt hàng thảo mộc. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh nhập 6.211,7kg Quả Trâu cổ khô, 1.810kg Dòi thân tím và 820kg Rau mương khô để bán kiếm lời. Tổng khối lượng các mặt hàng là hơn 8,8 tấn.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian này Mạnh đã bán hàng cho hơn 4.800 khách hàng, đạt tổng doanh thu khoảng 1,446 tỉ đồng. Số tiền được xác định là thu lợi bất chính là hơn 178 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn các quyết định này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.