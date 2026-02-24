Đòi chia tay, cô gái bị bạn trai đâm trọng thương ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 24/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, trú tại 17A44 khu tập thể công nhân xi măng Lam Sơn, phường An Biên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Hùng lái xe máy mang theo một con dao đến nhà chị L.T.M. (SN 1991, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện sau khi chị này đề nghị chia tay.

Phạm Bách Hùng tại Cơ quan điều tra

Trong quá trình trao đổi, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Người đàn ông sau đó đã dùng dao tấn công, khiến chị M. bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Hòa Thịnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các bên liên quan.

Bước đầu, Hùng khai nhận hành vi xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái yêu cầu chấm dứt quan hệ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn Đắk Lắk cũng xảy ra sự việc tương tự. Thông tin ban đầu, vào khuya 21/2 (mùng 5 Tết), Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú tại xã Hòa Mỹ) đến phòng trọ của bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc C. (SN 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đang thuê trọ tại xã Hòa Thịnh) để chơi.

Tại đây, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng giận, Nghị đã giật tóc và đánh mạnh vào vùng đầu, mặt của chị C., sau khi hành hung bạn gái, đối tượng Nghị bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghị quay lại thì phát hiện chị C. nằm bất động trong phòng ngủ nên đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Hòa nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi biết bạn gái không qua khỏi, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hữu Nghị để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".