Khởi tố kẻ côn đồ đánh mẹ ruột, cầm dao tấn công Cảnh sát 113 ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Ớ Niê Hrah (SN 1988, trú hẻm 362 Hùng Vương, buôn Kõ Siê, phường Tân Lập) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/9, Công an phường Tân Lập nhận tin báo của người dân về việc Y Ớ Niê Hrah sau khi uống rượu về nhà chửi bới, đuổi đánh mẹ ruột là bà H’Đơi Niê (SN 1959).

Y Ớ Niê Hrah khi bị tạm giữ (ảnh: CACC)

Người này còn có hành vi gây rối trật tự công cộng, khiến khu vực xung quanh náo loạn.

Công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên, Y Ớ Niê Hrah không hợp tác, liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa cán bộ công an phường rồi vào nhà đóng cửa cố thủ.

Trước tình hình trên, Công an phường Tân Lập đề nghị lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ.

Khi tổ Cảnh sát 113 tiếp cận, yêu cầu Y Ớ Niê Hrah bỏ hung khí và hợp tác làm việc, người này bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công.

Trong lúc khống chế đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến bị thương.

Ngay sau đó, Y Ớ Niê Hrah bị lực lượng công an khống chế, tước hung khí và đưa về trụ sở Công an phường Tân Lập để xử lý.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.