Khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ ‘chui’ cắt ghép ảnh mạng để lừa dối khách hàng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán) về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (địa chỉ tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán) do Tuyến làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến về tội “Lừa dối khách hàng”.

Kết quả điều tra xác định, cơ sở này chỉ đăng ký ngành nghề hoạt động y tế khác gồm phun, xăm và chăm sóc sắc đẹp thông thường. Tuy nhiên, từ tháng 12/2023 đến nay, Tuyến ngang nhiên tổ chức thực hiện hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ có tính chất xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc bằng cách cấy sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh cười...

Đáng nói, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, chưa từng qua đào tạo chuyên môn và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Hệ thống phòng ốc, trang thiết bị tại cơ sở này cũng hoàn toàn không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế bắt buộc đối với dịch vụ phẫu thuật, can thiệp xâm lấn.

Để “thổi phồng” uy tín và lôi kéo người có nhu cầu làm đẹp, Tuyến dùng trang Facebook cá nhân mang tên “Kim Tuyến” liên tục đăng tải các bài viết, clip quảng cáo. Tinh vi hơn, đối tượng còn lấy hình ảnh, video của khách hàng tại các cơ sở thẩm mỹ khác rồi cắt ghép, chỉnh sửa biến thành sản phẩm của mình nhằm tạo lòng tin đối với khách hàng.

Đối với các dung dịch filler, botox dùng tiêm trực tiếp vào cơ thể khách hàng, Tuyến luôn miệng quảng cáo là hàng chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc và các nước phát triển. Qua xác minh, toàn bộ số hóa chất này đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa từng được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.