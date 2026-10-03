Khởi tố 4 thanh niên cầm kiếm, đinh ba phóng xe trên phố, quay clip đăng TikTok

(VTC News) -

Theo tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ việc xảy ra tại phường Cam Đường.

Trước đó, ngày 21/9, phát hiện trên Facebook một video quay cảnh nhóm thanh thiếu niên lái xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên địa bàn, mang theo hung khí, Công an phường Cam Đường phối hợp Công an các xã Phong Hải, Bảo Thắng và phường Lào Cai rà soát, xác minh.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 19h ngày 19/9, nhóm này tập trung tại nhà Lý Đồng Tâm (sinh năm 2010) ở thôn Nậm Choỏng, xã Phong Hải, sau đó rủ nhau lên khu vực phường Cam Đường, mang theo kiếm và đinh ba tự chế.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khi đi trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ dân phố 15, phường Cam Đường, nhóm thanh thiếu niên rú ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và bấm còi liên tục. Một người cầm kiếm quẹt xuống mặt đường, những người khác cầm đinh ba chĩa, chọc về phía trước.

Lý Đồng Tâm dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến. Sau đó, Cư Seo Chung đăng video lên TikTok bằng tài khoản “Siêu nhân đỏ”. Đoạn video tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, những người liên quan khai nhận hành vi. Lực lượng chức năng thu giữ các phương tiện, điện thoại di động và hung khí liên quan.

Hình ảnh nhóm thanh niên lái xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đồng Tâm, Lý Tiến Mừng (sinh năm 2010, trú xã Phong Hải), Bồng Thanh Lực (sinh năm 2008, trú xã Bảo Thắng) và Tẩn Phúc Lâm (sinh năm 2007, trú phường Lào Cai), về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an tỉnh Lào Cai cảnh báo việc tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và quay, đăng hành vi vi phạm lên mạng xã hội có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.