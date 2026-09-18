Danh tính kẻ côn đồ cầm hung khí tấn công người dân ở Hải Phòng

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ở TP Hải Phòng đang ngồi uống nước bị kẻ côn đồ lao vào chém, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã truy tìm ra nhóm nghi phạm liên quan, trong đó xác định được danh tính kẻ cầm hung khí chém người dân trưa 15/9.

Chân dung Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003, ở phường Hải An, Hải Phòng), kẻ cầm hung khí chém người dân ở Hải Phòng trưa 15/9.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h20’ ngày 15/9, anh L.H.H (SN 1984 ở Hải Phòng), đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An (Hải Phòng), bất ngờ bị một nhóm người đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công làm anh H. bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức xác minh, truy xét nóng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003, trú tại Tổ dân phố Thành Tô 3, phường Hải An, Hải Phòng) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H. Nhóm của Thịnh đã nhầm anh L.H.H là người có mâu thuẫn nên đã sử dụng hung khí tấn công.

Nhóm nghi phạm liên quan tại cơ quan Công an.

Trước đó, trưa 15/9, theo hình ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, một nhóm người đi trên 4-5 xe máy, mang theo hung khí, bất ngờ lao vào tấn công một người đàn ông đang ngồi tại quán nước.

Trên mạng xã hội, anh L.H.H. cho biết, khoảng 11h40 cùng ngày, anh đang ngồi trong quán nước trên đường Đồng Xá, phường Hải An thì nhóm người đi trên 4-5 xe máy ập tới. Một người trong nhóm cầm kiếm lao vào tấn công anh H.

Hình ảnh Hoàng Tiến Thịnh cầm hung khí chém người được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 15/9.

Hình ảnh từ clip ghi lại tại hiện trường cho thấy một số người dân nói nhóm này có thể đã đánh nhầm người. Sau đó, người dân có mặt tại quán tiến đến can ngăn, nhóm người trên rời đi.

Anh L.H.H. cho biết bản thân không có mâu thuẫn với nhóm người này. Anh mong Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hải An xác minh, xử lý vụ việc; đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra.