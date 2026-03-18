Khởi công Trạm Y tế hữu nghị Việt - Trung tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 18/3, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước đã cùng tham gia lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế hữu nghị Việt - Trung tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế hữu nghị Việt - Trung trên địa bàn xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, quy mô hơn 7.000m² được triển khai tại địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi nhu cầu tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân vẫn đặt ra cấp thiết.

Việc đầu tư một trạm y tế mới, với sự tham gia phối hợp giữa hai bên cho thấy cách tiếp cận cụ thể trong việc gắn kết hợp tác quốc phòng với các vấn đề dân sinh.

Công trình được đánh giá mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, đồng thời là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cán bộ quân y Trung Quốc thăm khám bệnh miễn phí cho người dân vùng biên tại Quảng Ninh.

Theo định hướng của chương trình giao lưu, các hoạt động không dừng ở tính biểu tượng mà hướng đến hiệu quả thực chất. Trạm Y tế hữu nghị Việt – Trung tại Hải Sơn là minh chứng rõ ràng trong việc chuyển hóa các hoạt động đối ngoại thành công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân khu vực biên giới.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Lực lượng biên phòng hai nước cũng phối hợp trao tặng bò giống cho người dân khó khăn tại vùng biên.

Phía Trung Quốc đã lựa chọn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, mang theo trang thiết bị hiện đại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân y Việt Nam để tổ chức khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp cho khoảng 700 người dân vùng biên xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động đối ngoại quốc phòng đặc biệt quan trọng, được tổ chức thường niên tại các tỉnh biên giới của hai nước nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ, bảo vệ an ninh biên giới.