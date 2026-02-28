Khởi công Metro Bến Thành - Thủ Thiêm trong tháng 4/2026

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ 2 dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Lãnh đạo UBND UBND TP.HCM khẳng định Metro số 2 với 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại của thành phố.

Đây cũng được xác định là mắt xích then chốt trong liên kết vùng chiến lược giữa TP.HCM và Đồng Nai, góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, cải thiện chất lượng giao thông đô thị theo hướng bền vững. Các tuyến này cũng sẽ tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP.HCM và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phối cảnh ga Thủ Thiêm của tuyến Metro Bến Thành-Thủ Thiêm (Nguồn: ĐQM)

UBND TP.HCM nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực để triển khai, hoàn thành các tuyến metro này trước năm 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương, chủ động huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. Tất cả để bảo đảm tiến độ, tổ chức khởi công đoạn Metro Bến Thành – Thủ Thiêm trước ngày 20/4 tới.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nêu: "Trên cơ sở Nghị quyết 188 và Nghị định 257/2025 của Chính phủ về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, TP.HCM xác định Metro Bến Thành – Thủ Thiêm là dự án trọng điểm, có yêu cầu cấp bách và sẽ vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả triển khai".

UBND TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm. Các đơn vị liên quan phải gửi văn bản cử lãnh đạo tham gia Hội đồng về Sở Tài chính trước ngày 1/3, để tổng hợp, trình UBND TP.HCM.

TP.HCM xác định tập trung nguồn lực để triển khai, hoàn thành các tuyến metro theo quy hoạch trước năm 2030, trong đó có 3 tuyến kết nối sân bay Long Thành.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai dự án, bảo đảm khởi công dự án trước ngày 20/4.

Kế hoạch yêu cầu hoàn thành, trình thành phố trước ngày 1/3, và phải làm rõ “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chịu trách nhiệm thẩm định phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến, trong đó lưu ý vị trí, quy mô nhà ga kết nối với metro số 7 và ga Thủ Thiêm. Đồng thời lấy ý kiến đầy đủ các tổ chức, đơn vị và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng, bảo đảm khả năng vận hành độc lập của dự án.

Sở Tài chính tham mưu lựa chọn tư vấn thẩm tra theo đúng quy định về đấu thầu, trình thành phố trước ngày 5/3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát quy định liên quan, phân tích và làm rõ phương án hợp đồng BT, bao gồm hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất hoặc kết hợp quỹ đất và ngân sách, hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định.

Tại các cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm 2026, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhiều lần thông tin công tác chuẩn bị khởi công các dự án, công trình trọng điểm ngay sau Tết Bính Ngọ, trong đó có Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

9 tuyến metro TP.HCM tập trung hoàn thiện đến 2035, trong đó các tuyến nối sân bay Long Thành hoàn thành trước 2030.

Đây là một trong nhiều dự án đang được TP.HCM đẩy nhanh thủ tục để chuẩn bị khởi công. Ngày 26/1, TP.HCM đã giao Tập đoàn Thaco nghiên cứu, lập báo cáo khả thi.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Xây dựng ngày 16/1, ông Lâm cũng cho biết Metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ khởi công vào dịp 30/4, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phần của tuyến Metro số 2 TP.HCM, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 62km, kết nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Riêng đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2km, toàn bộ đi ngầm. Đoạn này bắt đầu từ ga Bến Thành, chạy dọc đường Hàm Nghi, xuyên sông Sài Gòn, sau đó tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ để đến ga Thủ Thiêm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD, dự kiến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) trong thông điệp đầu năm mới ngày 23/2, cũng cho biết trong năm nay, doanh nghiệp sẽ khởi công tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Metro Thủ Thiêm - Long Thành, với mục tiêu "hoàn thành, khai thác đồng bộ vào năm 2030".