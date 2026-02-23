Ông Trần Bá Dương muốn hoàn thành 3 tuyến metro ở TP.HCM năm 2030

(VTC News) -

Trong thông điệp đầu năm công bố ngày 23/2, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) cho biết, tập đoàn giao Công ty Đại Quang Minh năm nay khởi công 42 dự án và kỳ vọng hoàn thành 12 dự án.

Với đường sắt đô thị, ông nhấn mạnh ngoài tuyến metro Bến Thành - Tham Lương sẽ tăng tốc thi công thì trong năm, doanh nghiệp sẽ khởi công tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Metro Thủ Thiêm - Long Thành, với mục tiêu "hoàn thành, khai thác đồng bộ vào năm 2030".

Sơ đồ hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài triển khai xây dựng các tuyến metro kết nối TP.HCM, ông Trần Bá Dương còn cho biết doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt như khoan hầm, bê tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…

Đại Quang Minh vai trò Đầu tư - Xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường sắt...trong năm 2026, sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, thi công, hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, trong đó có hoàn thành dự án BOT Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; hạng mục Cầu cạn tuyến R1 và thi công những phần còn lại của 4 tuyến đường trong Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ngoài ra sẽ triển khai quyết liệt Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị Đông Anh và Thư Lâm - Hà Nội và các dự án khu công nghiệp, đáp ứng theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng.

Trong năm, Đại Quang Minh dự kiến giải ngân đầu tư là hơn 21.000 tỷ đồng, nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra năm 2027 là 37.000 tỷ đồng.

Ga Thủ Thiêm sẽ đặt tại trung tâm đô thị Thủ Thiêm kết nối tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và đoạn kết nối nội thành TP.HCM.

Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có vai trò kết nối trung tâm TP.HCM với Long Thành, cũng như khu vực Đông Nam Bộ. Toàn tuyến được nghiên cứu dài khoảng 48 km, gồm 42 km tuyến chính và đường dẫn depot, với tổng mức đầu tư hơn 84.000 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD).

TP.HCM và Đồng Nai đã thống nhất giao TP.HCM có thẩm quyền thực hiện dự án. THACO là nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án này nhưng TP.HCM chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư với đơn vị nào.

Trong khi đó, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một trong nhiều dự án đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Tại buổi họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 1 mới đây, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết tuyến metro này là một trong các dự án sẽ khởi công ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngày 26/1, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận giao THACO nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Việc nghiên cứu thực hiện trong thời hạn 4 tháng, làm cơ sở xem xét phương án đầu tư, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Sở Tài chính TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm chỉ dài hơn 6 km nhưng được đánh giá là dự án đắt giá kết nối khu vực có mật độ hoạt động tài chính - thương mại cao bậc nhất cả nước.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phần của tuyến Metro số 2 TP.HCM, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 62km, kết nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Riêng đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2km, toàn bộ đi ngầm. Đoạn này bắt đầu từ ga Bến Thành, chạy dọc đường Hàm Nghi, xuyên sông Sài Gòn, sau đó tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ để đến ga Thủ Thiêm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD.

Còn Metro Thủ Thiêm - Long Thành, theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án sẽ triển khai giữa năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030, tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Trước đó, ngày 15/1, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11,3 km đã được khởi công với tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2030. THACO cũng được chọn làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC của dự án này.

THACO do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT đang hoạt động kinh doanh 6 mảng chủ lực, gồm ôtô, cơ khí - công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics.

THACO cũng là nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC của dự án Metro Bến Thánh-Tham Lương đang thi công.

Năm 2026, doanh thu lớn nhất của THACO dự kiến đến từ THACO Auto, với 65.500 tỷ đồng. Các mảng như THACO Industries (phụ trách mảng công nghiệp hỗ trợ), kỳ vọng thu 15.800 tỷ đồng; THACO Agri làm nông nghiệp đạt 12.000 tỷ đồng. Thilogi (mảng logistics) và Thiso - thương mại có mục tiêu doanh thu 6.000 tỷ đồng.

Trong thông điệp đầu năm mới, ông Trần Bá Dương cho biết thêm 3 năm qua, THACO đã "kiên định hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn, để tái cấu trúc một cách toàn diện, nhằm hình thành tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới, có đặc tính bổ trợ và tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa".

Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thành viên đều thực hiện ở quy mô lớn, hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao.