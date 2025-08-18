Điều chỉnh thời gian mở cửa trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Chiều 18/8, Ban Tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR)Trở về thời khắc thiêng liêng thông báo thay đổi thời gian mở cửa đón khách tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 21/8 đến 2/9, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm để phục vụ công tác diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn và thuận lợi cho người dân, chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại 58 Quán Sứ sẽ đón khách trong hai ngày 19 và 20/8.

Ban Tổ chức gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã sắp xếp thời gian tham dự vào ngày 21/8, đồng thời cho biết khán giả vẫn có thể tiếp tục hành trình trải nghiệm đặc biệt này tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội) trong thời gian từ 28/8-5/9.

Đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Đây là lý do bất khả kháng. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của quý vị để sự kiện được diễn ra trọn vẹn, an toàn. Ban Tổ chức cam kết sẽ nỗ lực hết mình để tiếp đón và hỗ trợ khán giả trong hai ngày mở cửa tại 58 Quán Sứ”.

Trở về thời khắc thiêng liêng là chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) tái hiện ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình – thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân sẽ được xuyên không thời gian, hoà vào dòng người cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng náo nức, tự hào, lắng nghe từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, vung tay hô vang lời thề bảo vệ Tổ quốc.

Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số. Trải nghiệm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.