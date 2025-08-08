Kinh tế tập thể ở Tây Ninh: Bệ phóng bền vững từ những mô hình hợp tác hiệu quả

(VTC News) -

Kinh tế tập thể Tây Ninh - Vững bước trên nền tảng đổi mới

Năm 2019, trong khi nhiều nông hộ vẫn còn e dè trước việc chuyển đổi cây trồng, gia đình ông Phan Việt Tân, ngụ ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (cũ) có quyết định táo bạo - chuyển đổi 1 ha đất nông nghiệp truyền thống sang trồng cây sầu riêng - loại cây có giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi đầu tư lớn và thời gian dài chờ thu hoạch.

Khó khăn đầu tiên chính là vốn bởi cây giống, phân bón, chi phí chăm sóc... tất cả đều đòi hỏi khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng, Quỹ tín dụng nhân dân xã Bàu Đồn đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình ông Tân vay 1 tỷ đồng. Sau nhiều năm cần mẫn chăm sóc, đến nay, vườn sầu riêng của ông đã cho trái, bắt đầu thu hoạch và mang lại lợi nhuận ổn định.

Câu chuyện của ông Tân là một minh chứng điển hình cho thấy, khi người dân mạnh dạn thay đổi và được đồng hành đúng lúc bởi các tổ chức kinh tế tập thể, thành quả đạt được không chỉ dừng lại ở năng suất mà còn mở ra tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng hợp tác, bền vững.

Nông dân Tây Ninh thu hoạch sầu riêng. (Ảnh: Vũ Nguyệt)

Từ những cá nhân tiên phong như ông Tân, có thể thấy rõ sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong những năm gần đây. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 133 tổ hợp tác và 195 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, trong đó hơn 70% HTX đạt loại khá trở lên.

Sự phát triển này không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của quá trình chuyển biến cả về nhận thức và phương thức tổ chức sản xuất - từ nhỏ lẻ, manh mún sang hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các thành viên.

Theo ông La Hữu Nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh, trong 5 năm qua, HTX tại Tây Ninh đã tăng trưởng đáng kể cả về số lượng, chất lượng và quy mô đầu tư. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, sự tham gia của các hộ kinh doanh nhỏ, các trang trại và cơ sở sản xuất ngoài HTX đang ngày càng tăng. Điều này cho thấy niềm tin vào mô hình kinh tế tập thể đang lan tỏa mạnh mẽ, mở rộng quy mô, tăng cường tính bền vững và tạo ra giá trị kinh tế đáng kể.

Một trong những HTX tiêu biểu là HTX dịch vụ nông nghiệp Phước Bình. Đây là mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, với sự liên kết sản xuất lúa giống cùng Tập đoàn Lộc Trời trên 20 ha, đồng thời hợp tác với Công ty Lúa Vàng Việt sản xuất lúa OM 5451 và OM 18 trên diện tích 174 ha. Mỗi năm, HTX tổ chức 2 vụ lúa thương phẩm với năng suất cao, được bao tiêu ổn định.

Không chỉ vậy, HTX còn cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp cho thành viên, đáp ứng hơn 156 tấn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm, cùng dịch vụ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Đây là mô hình hợp tác điển hình trong chuỗi giá trị khép kín, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nông dân.

Ông Cao Văn Thả, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX chia sẻ: “Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc minh bạch, đồng hành cùng người dân trong sản xuất. Hợp tác xã không chỉ là tổ chức kinh tế, mà còn là cầu nối giúp hội viên nâng cao năng lực và vị thế”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc: lan tỏa tư duy hợp tác

Thành công của các HTX tại Tây Ninh có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức chính trị - xã hội. Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Đặc biệt, các mô hình Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập dựa trên nguyên tắc “5 tự - 5 cùng” đã tạo nên mối liên kết bền vững trong cộng đồng sản xuất.

Các tổ hội là nơi chia sẻ kỹ thuật, thông tin giá cả thị trường, hỗ trợ nhau xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Từ đây, tư duy hợp tác được hình thành rõ rệt, tạo tiền đề cho việc phát triển lên tổ hợp tác và HTX, hình thành các chuỗi liên kết giá trị theo hướng hiện đại và bền vững.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh tham quan vườn ươm cây ca cao của HTX Nông lâm Ca cao Tây Ninh. (Ảnh: Hoàng Yến)

Tỉnh Tây Ninh đã chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời triển khai các chính sách thiết thực hỗ trợ HTX. Trong năm 2024, tỉnh: Hỗ trợ thành lập mới 6 HTX, tổ chức 16 lớp bồi dưỡng kinh tế tập thể và chuyên môn nghiệp vụ; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; Đầu tư kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm nông nghiệp; Hỗ trợ ứng dụng VietGAP cho các HTX trồng rau an toàn, lúa, dưa lưới, sầu riêng...

Đặc biệt, 6 dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo và 2 cơ sở trồng dưa lưới, sầu riêng tại huyện Châu Thành (cũ) và Tân Biên đã được hỗ trợ đầu tư theo tiêu chuẩn cao, mở đường cho việc xây dựng chuỗi sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn thị trường trong và ngoài nước.

Điểm sáng khác trong phát triển kinh tế tập thể tại Tây Ninh chính là vai trò của các Quỹ tín dụng nhân dân. Nhờ hoạt động hiệu quả, sát thực tế, các quỹ này đã kịp thời cấp vốn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Đến cuối năm 2024, tổng nguồn vốn huy động của các Qũy tín dụng nhân dân đạt 2.869 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay là 2.191 tỷ đồng, chiếm hơn 76% tổng vốn. Các quỹ tín dụng đã giải ngân đúng mục đích, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đồng thời, giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, đảm bảo tính ổn định và phát triển lâu dài.

Mở rộng xúc tiến thương mại - Đưa sản phẩm hợp tác xã vươn xa

Để giúp sản phẩm HTX vượt khỏi “lũy tre làng”, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Trong năm 2024, 3 hoạt động xúc tiến riêng cho kinh tế tập thể được tổ chức, với 20 lượt HTX tham dự, mang theo sản phẩm đặc trưng địa phương như: lúa giống, rau an toàn, dưa lưới, sầu riêng, các sản phẩm OCOP.

Việc tham gia các hội chợ, kết nối tiêu thụ, xây dựng thương hiệu không chỉ giúp HTX tìm kiếm thị trường, mà còn nâng tầm giá trị nông sản Tây Ninh, thúc đẩy sản xuất theo chuẩn mực cao hơn.

Liên kết trồng lúa đang giúp các HTX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt được những thành công mới, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. (Ảnh: Đức Anh)

Kinh tế tập thể không còn là mô hình phụ trợ mà đã trở thành trụ cột quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp Tây Ninh. Từ những người nông dân như ông Phan Việt Tân, đến các HTX tiên phong như Phước Bình, tất cả đang cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hợp tác, hiệu quả và bền vững.

Chính sách hỗ trợ đồng bộ, hệ thống tổ chức chính trị xã hội tích cực vào cuộc, cùng tư duy mới mẻ từ chính người nông dân - đó là những mảnh ghép quan trọng kiến tạo bức tranh kinh tế tập thể đầy sắc màu tại Tây Ninh.

Tỉnh đang đi đúng hướng, không chỉ trong phát triển nông nghiệp, mà còn trong việc tạo dựng mô hình kinh tế tập thể hiện đại, linh hoạt - nơi người dân là trung tâm, là chủ thể của sự thay đổi.